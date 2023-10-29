وصفه جهنميه لتقوية الشعر وتنظيفه وازاله القشور من الجذور تماما

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشاكل الشعر تقابل العديد من الفتيات ومتكررة فهناك من لديها مشاكل في التساقط والتقصف والهيشان هناك من تعاني من وجود قشرة طول الوقت في شعرها ولا تستطيع التخلص منها مع استعمال جميع أنواع الشامبوهات والكريمات ولكن سوف ندلكم اليوم على وصفة القرنفل لازالة الشعر من القشره بشكل نهائي والتعرف على فوائده الرهيبه في تقوية وعلاج مشاكل الشعر الاخرى اليكم التفاصيل.
فوائد القرنفل للشعر
تتعدد فوائد القرنفل للشعر حيث أنه يساعد على تقويه بصيلات الشعر من الجذور الى الاطراف.
يزيد من تدفق الدم الى فروة الراس
يعالج مشاكل تلف الشعر
يعمل على تنعيم الشعر بسبب وجود عدد كبير من المعادن والفيتامينات اللازمة لشعر قوي وصحي ولامع.
يزيد من نمو الشعر وكثافته ويقويه.
يمنع قشرة الرأس المزمنة.
كيفية استخدام زيت القرنفل لنمو الشعر:
- خلط ست قطرات من زيت جوز الهند مع ثلاث قطرات من زيت القرنفل.
- ثم استخدمي هذا الخليط لتدليك الراس بلطف ويتم ترك الشعر فتره طويله طول الليل ثم يتم غسله في الصباح.
وصفة القرنفل لعلاج مشكلة قشرة الرأس
- نضع كوب واحد من الماء على النار ونضيف عليه اثنين ملعقة من القرنفل.
- نترك كل هذه المكونات إلى درجة الغليان لمدة دقائق ثم نرفعها من على النار حتى تبرد تماما ونضعها في زجاج البخاخ
- ثم نستخدمها للرش على فروة الرأس مع توزيع هذه المكونات في كل مكان في الرأس فسوف تلاحظ بنفسك من التخلص من القشره نهائيا دون الحاجة إلى تكاليف باهظة.
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