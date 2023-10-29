تنظيف فواصل السيراميك مهما كانت درجة السواد بمكون سحري واحد مش هتصدقى النتيجة؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقوم بتنظيف المنزل كل يوم حيث ان جميع السيدات تحرص دائما بأن يكون منزلها نظيف ومرتب وان السيراميك مشرق ولامع لانه يتوسخ بسرعه، وتهتم السيدات بتنظيفه وغسله بصفة مستمرة ولكن السيراميك من الأشياء التي تتراكم عليها الطبقات الجبرية والاوساخ والاتربه وتترسب بالاخص في الفواصل، وهذا ما سوف نتحدث إليه اليوم وهو طريقة فعالة لتنظيف فواصل السيراميك بدون تكلفة من خلال مكون سحري موجود في كل منزل سيزيل لك سواد السنين من فواصل السيراميك في أقل وقت ممكن.

معجون الأسنان لتنظيف فواصل السيراميك

معجون الأسنان من أفضل الوصفات والمكونات التي ننصح بتنفيذها عند تنظيف فواصل السيراميك بشكل فعال عن طريق عدة خطوات وهي كالاتي:

في البداية احضري فرشاة الأسنان للقيام بعملية التنظيف.

ثم ضع عليها معجون الأسنان بمقدار صغير واستمر في تنظيف جميع فواصل السيراميك التي توجد في غرفه المنزل او الحمام عن طريق استخدام فرشاة الاسنان والمعجون وسوف تلاحظي بنفسك النتائج المذهلة التي ستظهر فواصل السيراميك أمامك ناصعة البياض

وصفة الملح وعصير الليمون لتنظيف فواصل السيراميك

اخلطي عصير الليمون مع الملح عند تنظيف فواصل السيراميك لانها من الوصفات الجبارة التي تعود لك السيراميك كانه جديد وناصع البياض في اقل من ثواني عن طريق اتباع عدة خطوات وهي كالاتي:

اخلطي الملح مع الليمون والماء في وعاء مناسب لعملية التنظيف.

ثم اسكبي هذا الخليط على الأرض التي ترغبين في تنظيفها.

ثم ادعكي بفرشه قويه ونشفي بفوطه في النهاية للتلميع.

وسوف تحصلين في النهاية على نتيجة لم تكن تتخيليها لان فواصل السيراميك سوف تعيد لك مظهر الأرض خالي من الأتربة وناصع البياض وعليك بتكرار هذه الوصفة حتى لا تتراكم الأوساخ على فواصل السيراميك.