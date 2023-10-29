“ممنوع دخول غير المتزوجات”.. وصفة زيت الزيتون والموز حلم كل ست داخل غرفة النوم .. حلمك هيتحقق والنتيجة هتبهرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يصنف من أجود أنواع الزيوت، زيت الزيتون له فوائد مذهلة في العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم الشعر أو البشرة أو حتى للجسد، لكن حلم كل فتاة هو أن تتمتع بشعر رائع وجذاب، والشعر بالأخص يحتاج إلى عناية فائقة واهتمام كبير وتغذية بشكل معين حتى يصل إليه الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها، وفي هذا المقال سوف تعرفين طريقة جديدة للمحافظة على الشعر وتغذيته بطريقة صحيحة حتى يصل له العناصر الغذائية التي يحتاجها، وستعمل هذه الطريقة على العناية بالشعر وزيادة كثافته وتغذية فروة الرأس و العديد من الفوائد الأخرى.

وصفة زيت الزيتون والموز

وصفة زيت الزيتون والموز لها مميزات عديدة منها انها تعمل على المحافظة على الشعر الطبيعي كما انها تساعد على تنعيم الشعر وحل العديد من المشاكل التي يعاني منها مثل مشكلة التساقط ومشكلة التقصف ومشكلة التلف،وأيضا هذا الخليط يعد من الأشياء الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، والتي يحتاج إليها الشعر حتى ينمو بشكل صحيح وهذه العناصر مثل المغنيسيوم والسيليكون وبعض الزيوت الطبيعية والبوتاسيوم.

طريقة تحضير خلطة زيت الزيتون والموز

قومي بتحضير بعض من الموز وقطعيهم الي شرائح صغيره وبعدها اضيفي اليهم زيت الزيتون وقومي بخلطهم مع بعضهما ثم اتركيهم لمدة ربع ساعة وبعدها قومي بفرد الخلطه علي وجهك وسوف تحصلي على نتائج مذهلة.