حضري في المنزل أفضل وصفة لتبييض اليدين والرجلين..بدقيقة واحدة و بمكون واحد فقط..تعرفي عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشكلة إسمرار بشرة اليد هي مشكلة شائعة لدى العديد من النساء والفتيات خاصة انها من اكثر المناطق التي تظهر من الجسم للشمس بشكل مباشر فسوف نتعرف في هذا النقال على افضل الخلطات الطبيعيه لتبييض اليدين من أشعة الشمس بشكل سريع وفعال وبدون تكلفه كبيره اليكم التفاصيل

وصفات طبيعية لتبييض اليدين بسرعه

ماسك الزبادي

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك المفيد جدا في تبييض البشرة وتفتيح الاسمرار وذلك عن طريق عدة خطوات وهي كالاتي:

عليك تجهيز ملعقة من الزبادي وفركها على المنطقة المراد تفتيحها ثم نتركها حتى ان تنشف تماما وبعد ذلك دلكيها جيدا واغسليها مع تكرار هذه الخطوات وسوف تحصلى على ايدي بيضاء مثل الثلج.

ماسك الخيار لتبيض جلد البشره

مين فوائد الخيار أنه يحتوي على فيتامين ألف الذي يساعد بشكل كبير على تبييض البشرة وتفتيح اماكن الاسمرار وكل المطلوب منك هو الاتي:

في البداية عليك بشرب كمية من الخيار ثم استخدمي عصير الخيار على المكان المراد تبييضه واتركيه لمده 15 دقيقه .

ثم اغسليه جيدا مع تكرار هذا الماسك كل يوم لمدة شهر على التوالي وسوف تحصلين على بياض هائل في تفتيح لون البشرة الداكن والفرق سيكون أمامك واضح

ماسك البرتقال لتفتيح البشره

اهم ما يميز فاكهة البرتقال انها غنية جدا بفيتامين سي والأحماض التي تساعد على تفتيح التصبغات وتقضي على البقع الجسم السوداء ، كل ما عليك هو عصر البرتقال وعمل ماسك على المكان المراد تفتيحها لمدة ربع ساعه ثم اغسليه جيدا وسوف تجدى النتيجة مذهلة أمامك والتفتيح بشكل طبيعي

ا سرع خلطة لتبييض اليدين والقدمين:

من افضل خلطات التفتيح للقدم واليدين هي تلك الخلطات التي تحتوي على المواد اللاكتيكية والمواضع الحمضية المتوفرة فى الزبادي اما عن الحمضيات الموجودة في البرتقال والطماطم والليمون فكل هذا يدخل في إعداد ماسكات للبشرة تساعد بشكل كبير على تبييض المناطق الداكنة من القدم إلى البشرة.