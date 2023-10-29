«اوعي تشتريها تاني » … خبيرة تغذية هندية تُنصح بتجنب تناول البطاطس إذا ظهرت عليها هذه العلامات…كارثة بكل المقاييس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاطس تعتبر من محاصيل مهمة في الزراعة، حيث تنمو في مناطق مختلفة من العالم وتتوفر بأشكال وأحجام متنوعة يمكن أن تكون جلد البطاطس خشنًا و ناعمًا، ولون لحمها يمكن أن يكون أبيضًا أو أصفرًا أو حتى أحمر تتميز البطاطس بمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، تُعد البطاطس مكونًا أساسيًا في العديد من الوصفات والأطعمة الشهية يمكن تناولها مسلوقة، مشوية، مقلية، أو حتى مهروسة لتحضير البيوريه إن تنوع طرق تحضير البطاطس يجعلها محببة لدى الكثيرين، علاوة على ذلك، تعتبر البطاطس مكونًا رئيسيًا في صنع الشيبس والفرايز، وهي وجبات خفيفة شهيرة تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

بعض الإرشادات لتجنب المواد السامة في البطاطس

اختر بطاطس ذات ملمس ناعم وخالية من العلامات الزرقاء أو البقع السوداء، وذلك لأن هذه العلامات قد تشير إلى وجود نسب أعلى من المواد السامة.

حافظ على البطاطس في مكان بارد ومظلم وجيد التهوية تخزينها في الثلاجة غالباً ما يؤدي إلى تغيير طعمها وقوامها.

تجنب تعريض البطاطس لأشعة الشمس المباشرة، سواء عند التخزين أو عند الطهي الضوء الشمسي يمكن أن يزيد من تكوين المواد السامة.

قبل الاستخدام، قم بفحص البطاطس واستبعاد أي جزء يظهر فيه علامات واضحة للتلف أو التحول إلى اللون الأخضر.

البطاطس تصبح آمنة للاستهلاك بعد الطهي بشكل جيد قم بتقشيرها إذا كانت قد تأثرت بشكل كبير بالسولانين، واحرص على طهيها بشكل جيد.

بعض المخاطر المحتملة للمواد السامة في البطاطس

التسمم بالسولانين: السولانين هو مركب سام يوجد في البطاطس ويزيد في القشور والأماكن المعرضة للضوء عند تناول كميات كبيرة من السولانين، يمكن أن يسبب التسمم الغذائي ويؤدي إلى أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن.

التسمم بالتوبوتين: التوبوتين هو مركب آخر يمكن أن يوجد في البطاطس بكميات قليلة عند تناول كميات كبيرة منه، يمكن أن يسبب تسمماً يؤدي إلى أعراض مثل الصداع والغثيان وآلام البطن.