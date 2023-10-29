دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبر سار لأمراض السكر.. طبيبة روسية تنفي ضرورة امتناع مرضى السكري تماما عن تناول الحلويات,

نفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، ضرورة امتناع مرضى السكري تماما عن تناول الحلويات

وتشير الطبيبة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من داء السكري ليسوا بحاجة إلى التخلي تماما عن تناول الحلويات، بل عليهم تعديل نظامهم الغذائي ليصبح صحيا أكثر.

وتقول: “لا حاجة للتخلي تماما عن تناول الحلويات المفضلة. ولكن من المهم التقليل من تناولها وكذلك السكر بصورة عامة. وبدلا من الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات “البسيطة” يجب تناول الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات “المعقدة” التي تحتاج فترة طويلة لهضمها، مثل معكرونة من الحبوب الكاملة، الأرز البني”.

وتشير الطبيبة، إلى أنه عند الإصابة بداء السكري بنوعيه لا توجد أطعمة محظورة. ولكن يجب اتباع نظام غذائي صحيح وعقلاني يأخذ بالاعتبار مستوى السكر في الدم وشدة المرض.