«من اجل القضاء على العنوسة » … يسمح للنساء في المملكة العربية السعودية بالزواج من رجال من 3 جنسيات عربية محددة فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من أن الارتباط بين المرأة السعودية ومواطن أجنبي كان في السابق أمرًا صعبًا، إلا أنه مع تطور الحياة وتغيير الأنظمة والقوانين، أصبح هذا النوع من الزيجات ممكنًا. هناك أسباب عديدة لهذا التغيير، منها خوف بعض النساء من ما يسمى بـ”العنوسة”، وفي بعض الحالات الأخرى تكون رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي بسبب رؤيتها فيه الشريك المناسب في هذا السياق، سنقدم لكم شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي، حيث تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الزيجات بين المواطنين السعوديين والأجانب.

شروط زواج المرأة السعودية ومواطن أجنبي

الزواج بين المرأة السعودية ومواطن أجنبي خارج المملكة العربية السعودية أصبح ممكنًا في الوقت الحاضر، ولكن هناك شروط ومتطلبات تجب مراعاتها لجعل هذا الزواج قانونيًا يشترط على المرأة السعودية الراغبة في الزواج من أجنبي مطابقة بعض المتطلبات الأساسية.

أولًا، يجب أن يكون عمر المرأة بين 25 و50 عامًا عند تقديم طلب الزواج من أجنبي كما يجب أن يكون فرق العمر بينها وبين الزوج المحتمل أقل من 15 عامًا .

ثانيًا، يتعين على ولي أمر المرأة المقدمة للزواج أن يقدم طلبًا رسميًا إلى والي المنطقة التي ينتمي إليها .

ثالثًا، المرأة السعودية لا يجب أن تكون مخطوبة لأي رجل آخر في وقت تقديم طلب الزواج.

بعض الشروط الاخري

لزواج المرأة السعودية من مواطن أجنبي خارج المملكة العربية السعودية، ينبغي أيضًا أن يشغل المتقدم للزواج وظيفة ثابتة، وأن يكون دخله الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها بعملة الدولة.

علاوة على ذلك، يُمكن الزواج من مواطن خليجي (أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) ولكن هناك شروط إضافية يجب توافرها: