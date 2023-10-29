دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نظرك هيبقى 66…كوب واحد من عصير هذه العشبة قبل النوم وانسى مشاكل ضعف النظر,

: حديثنا اليوم عن مطحون الكمون الحوت الذي له فاعلية كبيرة على علاج ضعف البصر، فيمكنك علاج هذه المشكلة تماما من خلال الوصفات التي سوف نقدمها اليكم من مطحون الكمون التي تعالج ضعف النظر وقصر النظر وتعيد لك النظر على طبيعته كما كنت اليكم التفاصيل.

ملعقة من مطحون الكمون الحوت كوب ونصف من الماء المغلي طريقة اعداد الوصفة شاهد أيضاً: «دلعي جوزك أخر دلع»…. ضع زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم في هذا المكان…جربي ومش هتندمي!! تحضير ملعقة واحدة من مطحون الكمون الحوت. ثم نضعها على كوب ونصف من الماء المغلي ويتم تركه لمدة 10 دقائق .

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تويتم تناوله مرتين في اليوم وسوف تلاحظ نتيجه ممتازه بعد مرور فترة من الوقت حيث أن بصرك سيصل الى مستوى افضل من الاول عليك ان تكتفي بهذه الوصفه والاستمرار عليها حتى تحصل على افضل النتائج. وصفه أخرى لعلاج ضعف النظر استخدام الجنكة حيث انها كانت تستخدم لعلاج مشاكل العين حيث تتميز بقدرتها الهائلة على زيادة تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية في الدماغ وتقوم بدورها بتنشيط حركة الدم في الجهه الخلفيه للعينين وترفع من تدفق الدم إلى العين كما انها لها قدره على علاج مرض المياه الزرقاء فهي من النباتات التي تحتوي على فوائد كثيرة لعلاج ضعف النظر والعديد من الأمراض التي تخص العين منذ قديم الزمان. : نظرك هيبقى 66…كوب واحد من عصير هذه العشبة قبل النوم وانسى مشاكل ضعف النظر