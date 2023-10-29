“الف مبرووك هتسافر ببلاش اخيرا” .. قرار جديد من هيئة السكك الحديدية ل ٤ فئات سوف تعفى من دفع التذاكر وتكون مجانا لهم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لجميع مواطنيها، سعياً لتخفيف العبء عن كاهلهم ومواجهة التحديات الاقتصادية العصيبة. في هذا السياق، تأخذ النقل العام، سواء كان عبر القطارات أو مترو الأنفاق وسائلًا مهمة تخضع للرعاية الحكومية تماماً كما قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية لفئات معينة، تم اتخاذ قرار بمنح حق الركوب مجاناً لبعض الفئات المحتاجة. نحن نسعى من خلال هذا المقال لتوضيح هذه الفئات بشكل دقيق، حيث نسعى لتمكينكم من فهمها بشكل جيد إن هذه الخطوات تأتي كجزء من جهود الحكومة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة

الفئات التي ستركب القطار مجانا بمصر

هناك فئات معينة مسموح لها بالركوب مجانًا على القطارات. يجب الإشارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تقدم تسهيلات مهمة للأشخاص الذين يواجهون تحديات صحية. يتم توفير بطاقات ذكية تسمح للأشخاص المصابين بمرض السرطان بالركوب مجانًا، بالإضافة إلى مرافقيهم. بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، يُمكنهم الاستفادة من الركوب مجانًا في قطارات الدرجة الثانية. وهناك أيضًا إعفاءات لمرضى الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة. وأخيرًا، يمكن لكبار السن الذين تجاوزوا سن الـ70 الحصول على تذكرة مجانية بشرط تقديم بطاقة الهوية الشخصية.

فئات اخرى تستطيع ركوب القطار بسعر النصف تذكرة فقط

هناك فئات محددة تحق لها نصف تذكرة في نفس السياق، وتشمل هذه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، شريطة وجود إثبات من وزارة التضامن الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الأسر الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات، نصف تذكرة أيضًا.