“قومي يا خايبة منك ليها خلي وشك ينور بعلبة زبادي واحدة” .. ب ٥ جنيه وعلبة زبادي هناك أكثر من عشرون وصفة للبشرة ولمعانها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعتبر الزبادي من المكونات الطبيعية الفعالة في العناية بالبشرة، حيث يمكن استخدامه في ماسكات الوجه لتحقيق بشرة ناعمة وصحية. يحتوي الزبادي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل البروتين، والأحماض الدهنية، والزنك، وفيتامينات الجمال مثل فيتامين د وفيتامين ب. هذه المكونات تساعد في تغذية وترطيب البشرة، وتحسين ملمسها ومظهرها.

أهم الوصفات الشهيرة باستخدام الزبادي للبشرة

ماسك الزبادي والعسل: امزجي ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي مع ملعقة كبيرة من العسل.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الدافئ. ستشعرين ببشرتك ناعمة ومرطبة. ماسك الزبادي والشوفان: امزجي ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة من الشوفان الناعم.

طبقي هذا المزيج على وجهك وقومي بتدليكه برفق للتقشير.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. سيترك بشرتك ناعمة ومشرقة. ماسك الزبادي والخيار: امزجي نصف كوب من الزبادي مع نصف خيار مبشور ومعصور للحصول على عصير الخيار.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد. سيساعد هذا الماسك على تهدئة وتنقية البشرة.

لاحظي أنه قبل استخدام أي ماسك، يجب أن تكوني متأكدة من أن بشرتك لا تكون حساسة لأي من مكونات الماسك. كما يُفضل دائمًا تجربة المنتج على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقه على وجهك لتجنب أي تفاعلات جلدية غير مرغوبة. استخدام الزبادي في ماسكات الوجه يمكن أن يساعد على تحسين نسيج البشرة وإضفاء مظهر صحي ونضر