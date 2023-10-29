«كارثة بكل المقاييس » … تحذير شديد من وزارة الصحة بخصوص هذا النوع السام من الطماطم المنتشر في الاسواق …اوعي تاكلها حتى لو ببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الطماطم من العناصر الأساسية في المنازل، حيث تُضفي نكهة رائعة على الأطعمة المتنوعة وتوفر القيمة الغذائية الضرورية ومع ذلك، قامت وزارة الصحة بتحذير من بعض الحالات التي يجب فيها توخي الحذر عند استهلاك أو شراء الطماطم وأكدوا أهمية استخدام بذور معتمدة وحذروا من البذور المزيفة التي تُستورد من بعض الدول العربية الطماطم غير الناضجة، بغض النظر عن لونها، يمكن أن تحتوي على مادة السولانين الضارة التي تمكن أن تسبب مشاكل صحية متنوعة لذا، ننصح بشدة بأخذ الحيطة والحذر عند اختيار الطماطم والبذور، ونشير إلى الأخطار المحتملة المرتبطة بالمنتجات التي تأتي من مصادر غير معتمدة.

تحذير وزارة الصحة بخصوص هذا النوع من الطماطم

توجب التوجه إلى وزارة الزراعة بخصوص هذا النوع من الطماطم، حيث أصدرت وزارة الصحة تحذيرًا هامًا بشأن شراء بذور مزيفة معينة، والتي تعتمد على مستوردين لهذا النوع وأكدت وزارة الصحة بشدة على أهمية اقتناء بذور معتمدة والمصرح باستخدامها من قبل الجهات الزراعية المختصة والتي تحمل موافقة الهيئات المعتمدة ولا سيما النوع 025 من بذور الذي يُمنع استخدامه والذي قامت شركة مستوردة من دول عربية بتزويره وهذا النوع يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة المستهلك حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض ومن بين التحذيرات، تأكيد ضرورة مراقبة ومتابعة سلطة البستنة لمنع زراعة هذا النوع من البذور الضارة بصحة الإنسان.

كيفية معرفة جودة الطماطم؟!

العديد من الأشخاص يعتمدون على اللون لتحديد مذاق الطماطم، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح فهناك عوامل أخرى تؤثر على جودة الطماطم بخلاف اللون، ومنها مرحلة النضج لذلك، حذرت وزارة الصحة من تناول الطماطم الخضراء أو شرائها.