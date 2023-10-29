“كنز قشر البطيخ ميتقدرش بمال يا خيبتنا لسة بنرميه” .. قشر البطيخ له أكثر من ١٠ فوائد لصحة الجسم واستخدامات عديدة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن قشر البطيخ ليس فقط جزءًا من الهدر الغذائي، بل يمكن أن يكون مصدرًا قيمًا للعديد من المغذيات والمركبات النباتية المفيدة للصحة في هذا المقال، سنستكشف فوائد قشر البطيخ والطرق المبتكرة للاستفادة منه. سنلقي الضوء على القيمة الغذائية لهذا الجزء المهم من البطيخ، ونتعرف على كيفية تجنب هدره واستخدامه بطرق صحية تعود بالنفع على الجسم والصحة بشكل جيد

فوائد تناول قشر البطيخ لصحة الجسم

1. تقليل الهدر الغذائي:

تجنب التخلص من قشر البطيخ يساهم في تقليل الهدر الغذائي. يمكن استخدامه في وصفات مثل مربى البطيخ أو تحضير مشروبات عصائر صحية.

2. غني بالألياف:

يحتوي قشر البطيخ على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهذا يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.

3. مصدر للفيتامينات والمعادن:

قشر البطيخ يحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجسم.

4. استخدامه كمكمل غذائي:

يمكن تجفيف قشر البطيخ وطحنه إلى مسحوق. يمكن استخدام هذا المسحوق كمكمل غذائي يضاف إلى العصائر أو السموثي.

5. الحذر عند تناوله:

عند استخدام قشر البطيخ في الوصفات، تأكد من غسله جيدًا للتخلص من الشوائب والبكتيريا. كما يجب تجنب تناول قشر البطيخ الذي تم معاملته بالمبيدات الكيميائية.

6. تحذير:

يجب أن يتم تناول قشر البطيخ بحذر إذا كان هناك حساسية أو تحسس لأي مكون فيه.

باختصار، قشر البطيخ يمكن أن يكون مصدرًا مفيدًا للعديد من العناصر الغذائية ويمكن أن يُستفاد منه بعدة طرق مبتكرة. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين ونتأكد من نظافته وسلامته قبل استخدامه في الأكل