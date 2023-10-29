دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه الكثيرات من النساء وكذلك الرجال أيضاً مشاكل ظهور الشعر الأبيض بكثرة خاصةً بعد عمر الثلاثين مما يتسبب بالشعور بالضيق والانزعاج ومحاولة التخلص منه بكافة الطرق الممكنة منها استخدام الصبغات والمواد الكيماوية التي تضر بصحة الشعر، لهذا نقدم لكم الحل الأمثل وهو وصفة الفازلين السحرية في القضاء على الشيب نهائياً بمكونات طبيعية آمنة على الشعر، حيث تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات الغير مكلفة لتوفر مكوناتها في كل بيت.
مكونات وصفة الفازلين للتخلص من الشيب والشعر الأبيض
يعتبر الفازلين من المواد الطبيعية الفعالة والمعروف بفوائده الجبارة والمتعددة لعلاج جميع مشاكل الشعر والبشرة أيضاً، لذلك يمكن الإستفادة منه في عمل العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية والعلاجية من أهمها القضاء على الشيب والشعر الأبيض بفاعلية كبيرة عن طريق استخدام مكونات متوفرة في المنزل كالتالي:
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبيعي.
- ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
كيفية تحضير وصفة الفازلين لصبغ الشعر وإخفاء الشيب
يمكنك التمتع بشعر جذاب خالي من الشيب تماماً عند استخدام وصفتنا السحرية اليوم وهي وصفة الفازلين من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نبدأ أولاً بعمل حمام مائي ساخن ووضع إناء صغير به.
- نضع المكونات من الفازلين وجل الصبار وفيتامين e والعسل في الحمام المائي الساخن لبعض الوقت.
- نستمر في تقليب المكونات حتى تمام الذوبان.
- نترك الخليط ليهدأ تماماً ثم نوزعه على الشعر النظيف والمغسول مسبقاً من الجذور حتى الأطراف.
- نتركه لمدة يوم كامل على الشعر مع الحرص على وضع غطاء بلاستيك يغطي جميع الشعر.
- يتم غسل الشعر في اليوم التالي وسوف تلاحظي اختفاء الشعر الأبيض نهائياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مش محتاجة الصبغات والحناء بعد اليوم” .. تعرفي على وصفة “الفازلين” الجبارة في القضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائياً.. جربيها وودعي الكوافيرات ومراكز التجميل!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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