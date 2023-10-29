“قولي وداعاً لعلامات الشيخوخة والتقدم في العمر”.. تعرفي على “عشبة رهيبة” بسعر التراب تعيد الشباب والنضارة للبشرة في لمح البصر… هترجعلك شبابك حتى لو عمرك فوق ال70 سنة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحلم معظم النساء والفتيات بالحصول على بشرة نضرة وجذابة خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تسبب الشعور بالتقدم في العمر والشيخوخة لذا تبحث دائماً عن وصفات وطرق طبيعية وآمنه للحصول على الشباب والنضارة للبشرة بمكونات طبيعية بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية التي تضر بصحة البشرة عند الإكثار من استخدامها، وتعد وصفة بذور الكتان من أبرز الوصفات الطبيعية التي لها تأثير سحري في التخلص من التجاعيد وشد البشرة والتمتع بإطلالة شبابية مليئة بالحيوية والنضارة.

مكونات ماسك بذور الكتان لبشرة أكثر نضارة وحيوية

تمتاز بذور الكتان بفاعليتها وتأثيرها السحري على البشرة حيث تحتوي على العديد من الفوائد العلاجية والتجميلية مما تمنح البشرة ما تحتاجه من الترطيب والمرونة لتعطي إطلالة أكثر جاذبية وجمالاً، ولتحضير ماسك بذور الكتان يجب توفر المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة في من عسل النحل.

كيفية تحضير ماسك بذور الكتان الرهيب للبشرة

يمكنك تحضير هذا الماسك بكل سهولة في المنزل والحصول على نتيجة وهمية في ايام قليلة عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: