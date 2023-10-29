“احذر هذا السم المميت”.. تعرف على ثلاث أنواع من “المكسرات القاتلة” التي تدمر الجسم وتقضي عليه.. ابتعد عنهم عشان تنجو بحياتك من الموت!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن المكسرات من أكثر الأطعمة المفيدة والصحية حيث يفضل تناولها الصغار والكبار لما تتميز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم إلى جانب فوائدها الصحية الكثيرة، ولكن لكل شيء في الحياة جانبه المفيد وجانبه الضار لذلك فهناك بعض الأنواع الضارة من المكسرات التي قد تلحق الأذى بالصحة العامة للجسم بما فيها الفول السوداني والصنوبر أيضاً، لهذا دعونا نستعرض معكم أبرز أنواع المكسرات الضارة والتي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

أبرز أنواع المكسرات الضارة

هناك ثلاثة أنواع من المكسرات المعروفة والمنتشرة في جميع الأسواق التي قد تؤدي إلى الوفاة إذا تم تناولها بشكل خاطئ ومفرط، وهذه المكسرات هي:

المكاديميا والتي طبقاً للبحث العلمي تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية بالإضافة إلى الدهون الغير صحية مما تتسبب في الإصابة بالسمنة والعديد من الأمراض الصحية المختلفة عند الإكثار من تناولها.

الفول السوداني من أكثر المكسرات المتداولة والمحببة للجميع لطعمه الرائع وسعره المناسب للجميع ولكنه قد يصيب الإنسان بسرطان الكبد عند الإفراط في تناوله.

الصنوبر أيضاً له أضرار صحية في حالة سوء استخدامه بل أن له طعم مر وغير مستحب.

أهم أنواع المكسرات المفيدة والمغذية

توجد الكثير من الأنواع المفيدة لصحة الجسم وتمده بالمعادن والفيتامينات الهامة من بينها التالي: