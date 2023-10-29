دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن المكسرات من أكثر الأطعمة المفيدة والصحية حيث يفضل تناولها الصغار والكبار لما تتميز به من طعم لذيذ ومميز لا يقاوم إلى جانب فوائدها الصحية الكثيرة، ولكن لكل شيء في الحياة جانبه المفيد وجانبه الضار لذلك فهناك بعض الأنواع الضارة من المكسرات التي قد تلحق الأذى بالصحة العامة للجسم بما فيها الفول السوداني والصنوبر أيضاً، لهذا دعونا نستعرض معكم أبرز أنواع المكسرات الضارة والتي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.
أبرز أنواع المكسرات الضارة
هناك ثلاثة أنواع من المكسرات المعروفة والمنتشرة في جميع الأسواق التي قد تؤدي إلى الوفاة إذا تم تناولها بشكل خاطئ ومفرط، وهذه المكسرات هي:
- المكاديميا والتي طبقاً للبحث العلمي تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية بالإضافة إلى الدهون الغير صحية مما تتسبب في الإصابة بالسمنة والعديد من الأمراض الصحية المختلفة عند الإكثار من تناولها.
- الفول السوداني من أكثر المكسرات المتداولة والمحببة للجميع لطعمه الرائع وسعره المناسب للجميع ولكنه قد يصيب الإنسان بسرطان الكبد عند الإفراط في تناوله.
- الصنوبر أيضاً له أضرار صحية في حالة سوء استخدامه بل أن له طعم مر وغير مستحب.
أهم أنواع المكسرات المفيدة والمغذية
توجد الكثير من الأنواع المفيدة لصحة الجسم وتمده بالمعادن والفيتامينات الهامة من بينها التالي:
- الفستق الذي له طعم لذيذ ومميز يعشقه الكثيرين كما يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية الصحية.
- الكاجو من أكثر المكسرات الغنية بعدد لا حصر له من الفوائد من أبرزها تأثيره الفعال في خفض ظغط الدم.
- اللوز أيضاً يساعد على إكساب الجسم الدهون الصحية الغير مشبعة.
- البندق من المكسرات المفيدة لصحة القلب وحمايته من الإصابة بالأمراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “احذر هذا السم المميت”.. تعرف على ثلاث أنواع من “المكسرات القاتلة” التي تدمر الجسم وتقضي عليه.. ابتعد عنهم عشان تنجو بحياتك من الموت!!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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