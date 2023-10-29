“سر العشبة الربانية المذهلة”.. تعرفي على فوائد “ورق الغار” المعجزة في نسف الدهون والتخلص من الكرش نهائيا… لن تصدقي النتيجة بعد أيام قليلة فقط!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد ورق الغار أو ما يطلق عليه ورق اللورا من أكثر الأعشاب الربانية المليئة بالفوائد العلاجية والصحية التي لها العديد من الاستخدامات سواء في المطبخ لإضافة طعم ونكهة مميزة للعديد من الأطعمة والمأكولات المختلفة أو تحضير الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة للبشرة والشعر وكذلك للتخلص من الوزن الزائد وتراكم الدهون، لهذا نقدم لكم اليوم وصفة جبارة وهي مشروب النعناع وورق الغار الحارق للدهون للقضاء على الكرش والترهلات نهائياً وبسرعة قياسية بعيداً عن إتباع أنظمة الريجيم القاسية.

مكونات مشروب ورق الغار والنعناع السحري للتخسيس

يمكنك الحصول على بطن ممسوحة وقوام رشيق بدون تعب ممارسة الرياضة العنيفة أو الريجيمات القاسية فقط من خلال تحضير مشروب ورق الغار والنعناع الذي له فاعلية كبيرة في زيادة الحرق ونسف الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن الزائد بسرعة هائلة، حيث يسهل تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية متوفرة في كل بيت كالتالي:

ثلاث ورقات من ورق الغار.

ملعقة كبيرة من مسحوق النعناع.

كوب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة عسل نحل للتحلية حسب الرغبة.

خطوات تحضير مشروب ورق الغار والنعناع الناسف لدهون الكرش والترهلات

إليكي سيدتي أسهل طريقة لتحضير المشروب السحري للتخسيس وحرق الدهون والترهلات المتراكمة في منطقة البطن والأرداف بسرعة قياسية عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: