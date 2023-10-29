“معجزة ربانية”…استخدمي ورق الغار في التخلص من الكرش والدهون نهائيا جربي وحققي كل أحلامك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورق الغار او ما يسمى بورق اللورا يعد من أهم الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في كثير من حياتنا اليومية حيث أنه يستخدم في طهي الطعام حيث أنه يعطي طعم ورائحة جذابة للطعام كما أنه متوفر في كل منزل فإنه يعد من أساسيات خزين المطبخ كما أنه من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي حيث أنه يحتوى على كثير من الألياف الطبيعية التي تعمل على تقوية المناعة كما أنه يعمل على تنظيم حركة الأمعاء أيضا كما أنه مفيد أيضا للجهاز التنفسي كما أنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم لذلك أثبتت الدراسات العلمية بفوائده وينصح باستخدامه بشكل يومي كما أنه يستخدم أيضا لإنقاص الوزن الزائد وهذا ما نقدمه من خلال السطور التالية.

فوائد ورق الغار للتخسيس

يساعد ورق الغار في إنقاص الوزن الزائد الذي يعاني منه الكثير حيث تعد هذه الطريقة آمنة في التخلص من زيادة الوزن دون اللجوء إلى أدوية التخسيس التي تحتوي على مواد كيميائية ولها تأثير سلبي على صحة الفرد لذلك يساعد ورق الغار في إنقاص الوزن بطريقة سريعة كما أنه يساعد في حرق دهون الجسم كما أنه يعمل على زيادة نسبة الحرق في الجسم كما أنه يعمل على التخلص من الدهون الموجودة في الجسم خاصة دهون منطقة البطن والأرداف كما أنه يساعد في التخلص من البطن السفلية ويجعلها مسطحة .

كيفية تناول ورق الغار

يمكن تناول ورق الغار بكل سهولة وذلك عن طريق نقوم بوضع إناء به كمية من الماء على النار وعندما تشعر بسخونة الماء نقوم بغسل كمية من ورق الغار ووضعها في الماء مع كمية من النعناع الأخضر لتحسين الطعم ونتركهم على النار حتى يصلوا لدرجة الغليان ثم نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد نهائيا ثم نقوم بتصفيته جيدا ثم نقوم بتناولها يوميا على الريق قبل تناول وجبة الإفطار لمدة أسبوع ثم نلاحظ الفرق.