«خاص بالجنس الناعم » … اخلطي الموز مع زيت الزيتون وحلمك هيتحقق بكل سهولة …جربي وشوفي النتيجة بنفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون يعتبر واحدًا من أقدم الزيوت المستخدمة في التغذية والطهي يمتلك تاريخاً يمتد لآلاف السنين، حيث كان يُستخدم في المطبخ الشرقي والبحر الأبيض المتوسط، زيت الزيتون يتم استخراجه من ثمار الزيتون بعد عمليات عديدة تشمل العصر والتعصير يتم غالبًا عصر الزيتون للحصول على الزيت منها، وهذا العصر يمكن أن يكون بطرق تقليدية أو باستخدام آلات حديثة، هناك أنواع متعددة من زيت الزيتون تختلف في نكهتها وخصائصها الأنواع تتراوح من الزيتون الأخضر إلى الأسود وتعتمد على مرحلة نضوج الزيتون ومكان إنتاجه.

مكونات وصفة الموز مع زيت الزيتون للشعر

2 موزات ناضجة

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل النقي

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو (اختياري )

بضع قطرات من زيت اللافندر أو الزيت الأساسي الذي تفضله (اختياري)

طريقة التحضير

ابدأ بتقطيع الموزات إلى قطع صغيرة وضعها في وعاء صغير. قم بسحق الموز جيدًا حتى تحصل على عجينة ناعمة. أضف زيت الزيتون إلى الموز المهروس وامزجهما جيدًا. إذا كنت ترغب في إضافة زيت اللوز أو الزيت الأساسي، فقم بإضافته الآن وامزج جميع المكونات مرة أخرى. أضف ملعقة عسل النحل إلى الخليط وامزجه بشكل جيد. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو الزيت الأساسي الذي تفضله لإضافة عطر للوصفة. قبل استخدام الوصفة، تأكد من غسل شعرك بالشامبو وتجفيفه بلطف. ضع الخليط الناتج على شعرك بالتساوي، مع التركيز على الأطراف وفروة الرأس. اترك الخليط على شعرك لمدة 20-30 دقيقة. بعد ذلك، اشطف شعرك بشكل جيد باستخدام ماء فاتر وشامبو إذا كنت بحاجة لذلك. يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع كجزء من روتين العناية بالشعر الخاص بك.

هذه الوصفة تساعد في تغذية وترطيب الشعر وتقويته، وقد تكون مفيدة لمكافحة تلف الشعر وجفافه.