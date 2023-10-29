دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لكي نحافظ على المنزل من الذباب والناموس هناك عدة طرق تساعد على التخلص منها، حيث أن الحشرات تزداد في فصل الصيف، مما يزعج ربه المنزل لأنها تسبب العديد من الأمراض وتقوم بنقل العدوى إلى الاطعمة، وننصح بعدم إستخدام المبيدات الحشرية الضارة بالصحة والتي تسبب ضيق في الجهاز التنفسي وزيادة الحساسية، كما أن هذه الحشرات تسبب في حدوث نزلات معوية وخاصة للأطفال فإليكم الحل الفعال في إستخدام البصل مع مسمار القرنفل فهي من أفضل الوصفات التي تخلصك من الذباب والحشرات بسبب الرائحة النفاذة التي تخرج منه. وصفة البصل مع القرنفل المكونات بصل وقرنفل خطوات تحضير الوصفة نقوم بتقشير البصل ثم وضع مسامير القرنفل فيه ويتم وضعه في جميع الأركان التي تتزاحم عليها هذه الحشرات أو تعليقه في أحد أركان جدران الغرف.

بعد ذلك تنتشر رائحة البصل في كل مكان مع القرنفل وهذه الرائحه يكرهها جميع الحشرات وبالتالي سوف يتم طردهم خارج المنزل وبكل سهوله .

يمكن أن تقوم بوضع البصل و مسامير القرنفل حول بلاعات الحمامات حتى تفر الصراصير من هذه الأماكن. وصفة أوراق الغار والبصل المكونات ورق الغار كوب من الماء ملعقة من البصل طريقه تحضير الوصفه في البدايه نضع ورق الغار والقرفة والماء والبصل في وعاء و نرفعهم على النار .

ثم نترك هذه المكونات على النار حتى درجة الغليان.

بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار حتى أن يبرد تماماً.

ثم نقوم بتعبئة هذا الخليط في بخاخات ونرش جميع أركان المنزل للقضاء على النمل والصراصير والحشرات الموجودة وسوف تلاحظي الفرق من أول إستخدام .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخلص من الناموس والذباب نهائياً استخدم هذه الطريقه سيقضي عليها فورا جربيها ولم تندمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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