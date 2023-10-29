دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكزبرة هي نبات عشبي عطري يُستخدم على نطاق واسع كنكهة طعام في مختلف المأكولات حول العالم يُعرف الكزبرة أيضًا باسم “الكزبرة الصينية” أو “الكزبرة الصغيرة”، وهي تتبع الفصيلة الخيمية تشتهر الكزبرة بنكهتها القوية والحادة ورائحتها الزكية، وهي مكون رئيسي في العديد من الأطعمة والوصفات الشهيرة، الكزبرة غنية بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين K وفيتامين C والبوتاسيوم إضافةً إلى ذلك، تحتوي الكزبرة على مركبات نباتية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة. طريقة تحضير مشروب الكزبرة الصحي ضع أوراق الكزبرة في وعاء كبير .

استخدم مدق أو مطحنة يدوية لطحن الكزبرة يمكنك أيضًا استخدام خلاط كهربائي إذا كنت تفضل .

بمجرد أن يصبح الكزبرة مزجًا جيدًا وتكون قد حصلت على عصير خضراء مظلم، قم بنقل هذا المزيج إلى وعاء كبير .

أضف عصير الليمون والماء البارد إلى الوعاء وامزجهم جيدًا .

إذا كنت ترغب في تقديم المشروب باردًا، أضف مكعبات الثلج وامزجها حتى تبرد المشروب .

قدم مشروب الكزبرة في أكواب التقديم وزينها بشرائح الليمون إذا كنت ترغب .

يمكنك أيضًا إضافة مزيد من العسل أو عصير الليمون حسب ذوقك الشخصي .

قدم مشروب الكزبرة فورًا واستمتع بمذاقه اللذيذ والمنعش. فوائد الكزبرة للجسم تحسين مستوى السكر في الدم: بعض الأبحاث الحيوانية قد أظهرت أن الكزبرة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، ولكن هذا لا يزال موضوعًا للأبحاث .

مضاد للالتهابات: تحتوي الكزبرة على مواد قد تساعد في تقليل التهيج والالتهاب في الجسم، مما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل مرض السكر .

مصدر للمغذيات: الكزبرة تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، مما يمكن أن يساهم في تعزيز الصحة العامة .

تحسين صحة الجهاز الهضمي: الكزبرة يُعتقد أن لديها خصائص تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف مشاكل مثل الانتفاخ والغازات .

تحسين صحة القلب: بعض الأبحاث تشير إلى أن مكونات الكزبرة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكولسترول والضغط الدمي، مما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر ومشاكل القلب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «عشبة سحرية» … هناك عشبة مفيدة في مطبخك يمكن استخدامها بشكل فعال لمرضى السكر بهذه الطريقة…اعرف الخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.