دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في لغة الجسد.. لن تصدق ماذا يعني وضع اليدين خلف الظهر!، تعد وضعية وضع اليدين خلف الظهر واحدة من حركات لغة الجسد التي يتم استخدامها لنقل مضامين ومعاني مختلفة، فعند رؤية شخص يضع يديه خلف ظهره، يمكن أن تشير هذه الحركة إلى العديد من الدلالات التي تعتمد بشكل كبير على السياق الذي يحدث فيه والأحداث التي سبقتها.

الشعور بالثقة

قد يكون وضع اليدين خلف الظهر يدل على تواضع أو خجل الشخص الذي يقوم بها، وفي بعض الأحيان يمكن أن يعني أيضًا عدم الرغبة في الاشتراك في المحادثة أو عدم الرغبة في المشاركة في النقاش.

من ناحية أخرى يمكن أن يكون وضع اليدين خلف الظهر دلالة للثقة بالنفس والاستقرار العاطفي، فعندما يقوم الشخص بوضع يديه وراء ظهره بشكل مريح ، فإنه قد يعني أنه يشعر بالراحة والثقة في الوضع الذي يتواجد فيه.

الاسترخاء

الوقوف مع وضع اليدين خلف الظهر قد يكون إشارة إلى بعض الحالات النفسية والعاطفية، فعندما تقوم بهذا الوضع، قد تكون علامة على أنك في حالة استرخاء وارتياح، فمن الممكن أن تشعر بالراحة وعدم التوتر في هذا الوضع، بالإضافة إلى ذلك فإن وضع اليدين خلف الظهر يشير إلى أنك لست قلقًا أو غير مضطرب.

عدم الاهتمام

وضع اليدين خلف الظهر قد يكون إشارة إلى عدم اكتراثك بالأحداث المحيطة بك وعدم رغبتك في المشاركة فيها، فعوضًا عن التفكير في عدم اهتمامك بهذه الأحداث، قد يكون معنى ذلك أنك لا ترغب في التورط فيها وتفضل الابتعاد عنها.