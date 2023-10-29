ردده في صلاتك.. دعاء لأهل فلسطين ونصرة الأقصى “اللهم أرنا عجائب قدرتك في نصرهم وحفظهم”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الدعاء سلاح المؤمن القوي، فعلينا جميعا أن نكثف الدعاء لفلسطين وبالتحديد لأهل غزة، في ظل ما يتعرضون من عدوان غاشم وجرائم ضد الإنسانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن مقتل الآلاف وجرح المئات لذا أصبح الدعاء لهم ونصرة القدس من أكثر الأدعية التي تشغل الكثير من العرب، حيث يمكن أن يكون ترديد الدعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر مُساعَدًا في تخفيف معاناة أبناء فلسطين ومساعدتهم في النجاح والسلام، لذا نستعرض فيما يلي أدعية لأهل فلسطين لتفريج الكرب. دعاء لأهل فلسطين ونصرة الأقصى اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة

اللهم بحق عينك التي لا تنام وعزك الذي لا يُضام أرنا عجائب قدرتك في نصرهم وحفظهم.

اللهم مئةَ ألفٍ من الملائكةِ مُردِفين لعبادك الضعفاء في غزة وفلسطين.

اللهم سدد رميهم وانصرهم على الأعداء.

اللهم بحق عزتك أرنا عجائب قدرتك انصرهم على الأعداء.

اللهم لا تمر هذه الأيام إلا وقد فرجت عنهم بقدرتك يا قادر يا رحيم.

اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها و أرضها وسماءها رجالها ونساءها وأطفالها

اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يارب العالمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين.

اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.

اللهم انصر شعب فلسطين ضد المحتلين. دعاء لنصر فلسطين اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء اللهم احرس المسجد الأقصى من مكر الماكرين اللهم اقتل من قتل المسلمين.

اللهم انصر شعب فلسطين على أعدائك أعدائهم اليهود، اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم اللهم اشفي جرحاهم وأطلق أسر أسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين.

اللهمَّ اجعل الأقصى محررًا من الاحتلال واجمع أهله تحت راية الإسلام والعدل بحق ليلة الجمعة المباركة.

اللهمَّ اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا، حيث يعيش أهلها في سلام واستقرار.

اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيارب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

اللهم انتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين، اللهم واشدد على أعدائهم حتى يروا العذاب الأليم.

اللهم احرس أهل غزة بعينك التي لا تنام.

اللهمَّ انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وأعزَّهم، اللهم اجعل النصر قريبًا واجعل الفرجَ يأتيهم.

اللهمَّ اجعل فلسطين ملاذًا آمنًا لأهلها، وارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وانصرهم على أعدائهم. دعاء لأهل غزة تحت القصف اللهمَّ ارفع الأذى عن أهل فلسطين وانصرهم على الظالمين، واجعلهم يعيشون في سلام وعدل وحرية.

اللهم ارحم شهداءَ فلسطين واجعلهم في عليين، وشفِ صدورَ أهلها وأنزل السكينةَ عليهم، اللهم اجعلهم أُمةً واحدة تتكاتف في وجه العدو وتحقق النصر المؤزر، يا مُجيب الدعاء يا كريم.

نستودعك يا الله بأهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة، تلك الدّيار المُقدّسة التي باركت بها وما حولها أن تحفظها من كل سوء وشر.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة.

اللهم انصر إخواننا في فلسطين.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين. اللهمَّ ارفع الحصار عن غزة وانصر أهلها على الظلم والعدوان.

اللهم منزّل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم اللهم آمين.

اللهُم كُن لأهل غزة عونًا ونصيرًا، وبدّل خوفهم أمنًا.

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