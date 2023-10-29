دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وداعًا للأطباء.. نبتة شهيرة تعالج التهاب المفاصل والروماتيزم بمجرد وضعها على الألم,
انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة العديد من الأشخاص من مشكلة آلام العظام.. يمكنك استعمال هذه العشبة غير المكلفة لعلاج الآلام سريعا. كشف موقع هيلثي عن علاج طبيعي لآلام المفاصل بمجرد وضعه على منطقة الألم.
وفقا لما نشره الموقع أن الصبار أحد الأعشاب الأكثر استخدامًا في الطب البديل. يتوفر في العديد من الأشكال، مثل الحبوب والمسحوق والهلام والأوراق.
يشتهر بخصائصه العلاجية، وهو مشهور لعلاج سحجات الجلد الصغيرة، مثل حروق الشمس، ولكنه قد يساعد أيضًا في علاج آلام المفاصل.
الفوائد المحتملة للصبار تتمثل فيما يلي:
له خصائص مضادة للالتهابات. ليس له التأثيرات المعدية المعوية السلبية للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، الشائعة الاستخدام لآلام التهاب المفاصل. التطبيق الموضعي: يمكنك وضع الجل مباشرة على الجلد.
وداعًا للأطباء.. نبتة شهيرة تعالج التهاب المفاصل والروماتيزم بمجرد وضعها على الألم
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