هل تملك عملات قديمه؟ انها فرصتك الي الثراء احذر من فقدانها يوصل سعرها نحو ال١٠٠ الف جنيه ..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت تمتلك بعض العملات الورقية أو المعدنية القديمة في مصر ، فقد تكون على وشك أن تصبح ثريًا. فهناك تجار وجامعو العملات التذكاريه يبحثون عن تلك العملات بشغف ويدفعون مبالغ خيالية للحصول عليها. والسبب هو أن تلك العملات تحمل قيمة تاريخية وفنية وثقافية لا تقدر بثمن.

فمثلاً ، هناك عملتان ورقيتان نادرتان تسميان الشلن والبريزة ، صدرتا في عهد الملك فاروق ، وهما عبارة عن خمسة قروش وعشرة قروش. تم استخدم هاتان العملتان في التعاملات حتى أوائل القرن الحالي ، ثم توقفت عن الاستخدام بسبب ظهور عملات أخرى مثل الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه. والآن ، يطلب التجار أو جامعو الأشياء التذكارية شراء هاتان العملتان بأسعار تصل إلى 40 ألف جنيه لكل منهما.

وأغلى من ذلك ، هناك عملة معدنية نادرة جدًا تسمى ريال السلطان فؤاد ، صدرت في عام 1920م في عهد السلطان فؤاد الأول. هذه العملة هي شاهد على تاريخ مصر المجيد ، حيث مر على إصدارها أكثر من قرن من الزمان. والآن ، يطلب التجار وجامعو الاشياء التذكارية شراء هذه العملة بأسعار تصل إلى 80 ألف جنيه.

إذا كنت ترغب في بيع تلك العملات القديمة ، فهناك بعض الأماكن التي يمكنك زيارتها في مصر.

مثل شارع الألفي، وشارع عماد الدين في وسط البلد، وشارع خان الخليلي. هناك ستجد محلات متخصصة في شراء العملات القديمة بالأسعار المطروحة. لكن احذر من التزوير والغش ، فقد يحاول بعض المحتالين استغلال جهلك أو حاجتك.

إذًا ، لا تضيع فرصة للتحول من مجرد حامل لبعض الورق والحديد إلى صاحب ثروة. قد تكون تلك العملات التي تخزنها في درج أو خزانة هي مفتاح سعادتك المالية.