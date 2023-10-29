مش هتشوفيها تاني.. ضعي ملعقة منه خلف البوتاجاز وتخلصي من الصراصير الصغيرة نهائيًا في المطبخ 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني كثير من ربات البيوت من مشكلة الصراصير التي تتواجد بشكل مزعج في المطبخ، ويبحث الكثير منهن عن طرق فعالة للتخلص من الصراصير خاصة التي تتواجد في المطابخ الصغيرة أو المطابخ التي تصنع من الخشب، وتنتشر الصراصير بشكل كبير خلال شهور فصل الصيف بالأخص في المطابخ بسبب انتشار بقايا الطعام وتركها، وبسبب أيضًا ترك القمامة لوقت طويل داخل المطبخ، كما يعتبر المطبخ بيئة مناسبة لتواجد الصراصير بسبب وجود المياه التي قد تكون مسكوبة على أرضية المطبخ، وخلال هذه السطور سنتعرف علي حلول فعالة للتخلص من الصراصير وطردها نهائيًا.
طرق التخلص من الصراصير
عند التفكير في التخلص من الصراصير يجب أن نأخذ في الحسبان العوامل التي تساعد في تواجدها وانتشارها، والعمل على تجنب حدوثها بالإضافة إلى تطبيق بعض الطرق الفعالة التي تساعد في طردها بشكل نهائي دون اللجوء إلى المبيدات الحشرية التي قد تضر بصحة الإنسان.
طرق التخلص من الصراصير
أما بالنسبة لطرق التخلص من الصراصير بشكل نهائي، فتتمثل في:
- الخل: يساعد عنصر الخل بشكل كبير على التخلص من صراصير المطبخ وذلك من خلال رش بعض الكميات من الخل على الشقوق وفي الحفر، وذلك من خلال وضعه في بخاخ ورشه في أنحاء المطبخ سواء خلف البوتاجاز أو على الأسطح أو على الجدران، لأنه يساعد بشكل كبير على انعدام التنفس عند الصراصير فيتسبب في قتلهم بشكل فوري.
- الزيوت العطرية: من العناصر التي تساعد في القضاء على صراصير المطبخ أيضًا هي استخدام الزيوت العطرية النفاذة مثل اللافندر أو زيت النعناع أو الأوكالبتوس وذلك من خلال وضع كمية من الزيت على قطنة ومسح السطوح التي تتواجد عليها الصراصير.
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