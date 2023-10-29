مش هتشوفيها تاني.. ضعي ملعقة منه خلف البوتاجاز وتخلصي من الصراصير الصغيرة نهائيًا في المطبخ 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني كثير من ربات البيوت من مشكلة الصراصير التي تتواجد بشكل مزعج في المطبخ، ويبحث الكثير منهن عن طرق فعالة للتخلص من الصراصير خاصة التي تتواجد في المطابخ الصغيرة أو المطابخ التي تصنع من الخشب، وتنتشر الصراصير بشكل كبير خلال شهور فصل الصيف بالأخص في المطابخ بسبب انتشار بقايا الطعام وتركها، وبسبب أيضًا ترك القمامة لوقت طويل داخل المطبخ، كما يعتبر المطبخ بيئة مناسبة لتواجد الصراصير بسبب وجود المياه التي قد تكون مسكوبة على أرضية المطبخ، وخلال هذه السطور سنتعرف علي حلول فعالة للتخلص من الصراصير وطردها نهائيًا.

طرق التخلص من الصراصير

عند التفكير في التخلص من الصراصير يجب أن نأخذ في الحسبان العوامل التي تساعد في تواجدها وانتشارها، والعمل على تجنب حدوثها بالإضافة إلى تطبيق بعض الطرق الفعالة التي تساعد في طردها بشكل نهائي دون اللجوء إلى المبيدات الحشرية التي قد تضر بصحة الإنسان.

طرق التخلص من الصراصير

أما بالنسبة لطرق التخلص من الصراصير بشكل نهائي، فتتمثل في: