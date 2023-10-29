دوت الخليج - كتب احمد صلاح - راقي سعودي يكشف عن أخطر وصفة للقضاء على السحر المأكول والمشروب وسحر الأرحام.. تعرف عليها,

قدم الراقي الشرعي السعودي “فهد القرني” وصفة طبيعية للخلاص من السحر المشروب أو المأكول، أو غيره، موضحاً أن هذه الوصفة تقضي بإذن الله على السحر بشكل نهائي وتعيد المريض إلى صحته ووضعه الطبيعي.

وقال القرني في مداخلة هاتفية لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية، أن القسط الهندي يساهم بشكل كبير في التخلص من السحر المأكول والمشروب وغيره من أنواع السحر

كما اوضح القرني العلاقة الرابطه بين القسط الهندي والرقية الشرعية، محذراً من استخدامه في الشعوذه.

وأضاف القرني “هذا العشب يساعد في علاج مشكلات سحر الأرحام لتعطيل الإنجاب، مع قراءة الفاتحة والآيات القرآنية التي تبطل السحر”.