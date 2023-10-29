” أغلى من الذهب ” .. كنز في قشور الموز محدش واخد باله منه أوعى ترميه تانى .. هقولك تستخدميه ازاى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر قشر الموز من الأشياء التي تمتلك الكثير من الفوائد التي تعد بمثابة كنوز ولكن يغفل عنها الكثير من الأشخاص، حسب أنه يمكن ان يتم استخدامه في الكثير من الإستخدامات نظرا لكونها يمتلك وفرة كبيرة من العناصر الغذائية، حيث نجد ان قشور الموز يُنصح به العديد من الأطباء للوقاية من الأمراض التي تضر بصحة الإنسان، والتي تأتي تحتوي على عنصر الحديد المهم للجسم، وغيرها من العناصر الغذائية الهامة.

فوائد هامة للقشور الموز

وبناء على ما جاء في الدراسات الخاصة باستخدامات قشور الموز واهميتها، فنجد انه بتناول قشور الموز فأنت بدورك تساعد جسمك وتحميه من مرض فقر الدم بسبب احتواء قشرة الموزه على عنصر الحديد الذي يحتاجه جميع من يعانون من فقر الدم، وذلك لما يمتلكه الموز من الكثير من الفوائد من ضمنها القدرة الكبيرة على حماية الإنسان من أمراض القلب، حيث تحتوي قشرة الموز على كمية كبيرة من الماغنسيوم، والذي يعد واحد من أكثر المعادن أهمية للجسم، والذي يعمل بشكل كبير على تنظيم ضربات القلب وله أهمية على العظام والعضلات والجهاز العصبي وجهاز المناعة.

فوائد هامة لقشور الموز على المرضى

ونجد ان قشور الموز تقدم كذلك فوائد هامة للمرضى حيث بإمكان المرضى أيضًا بتناول قشور الموز لكن بموافقة الطبيب حتى لا تحدث أي أضرار للصحة، حيث أن في حالة تناوله من جانب شخص لا يعاني من أي مرض فإنه يحميه من مرض السكري، وفي حالة تناوله مريض السكري فإنه يقلل أي أضرار في نسبة الأنسولين في الدم، لذا تناول قشور الموز له أهمية كبيرة جدًا للمرضى والأصحاء.