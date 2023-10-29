“خليكي ست بيت شاطره”.. تعرفي على طريقة سهلة وفعاله لتخزين الباميه طوال العام سواء في الثلاجه او الفريزر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيف تحافظ على البامية الفريش لأطول فترة ممكنة.البامية هي واحدة من أشهى الخضروات الصيفية التي تتمتع بطعم حلو وفوائد صحية عديدة. ولكن، مشكلة البامية الفريش هي أنها لا تستمر طويلاً في الثلاجة، فهي بتبوظ وتفقد لونها وطعمها بسرعة. لذلك، يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتخزين البامية بشكل صحيح والحفاظ على جودتها وطعمها لأطول فترة ممكنة.

تعرف على طريقة تخزين البامية

أولاً، يجب عليك اختيار البامية الطازجة التي تكون ذات لون أخضر لامع وقرون صغيرة. تجنب البامية التي تحتوي على بقع أو تلف. ثانيًا، يجب عليك غسل البامية جيدًا بالماء الساقع وإزالة مقدمتها. ثالثًا، يجب عليك قطع البامية إلى قطع صغيرة حسب رغبتك. رابعًا، يجب عليك اختيار طريقة التخزين المناسبة للبامية، سواء في الثلاجة أو في الفريزر.

إذا كنت ترغب في تخزين البامية في الثلاجة، فعليك وضعها في كيس بلاستيك ابيض شفاف مثقب أو في إناء محكم الغلق. هذه الطريقة تسمح للبامية بالتنفس وتمنع تراكم الرطوبة. يمكنك تخزين البامية في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام فقط. لا تحفظ البامية في الثلاجة مع خضروات أخرى ذات رائحة نفاذة، مثل الثوم أو البصل، حتى لا تؤثر على طعمها.

إذا كنت ترغب في تخزين البامية في الفريزر، فعليك طهيها قليلًا قبل التجميد. يمكنك طهي البامية في الماء أو الشوربه أو اللبن الرائب لمدة دقيقتين فقط. ثم، عليك نقوك بتصفية البامية من الماء المغلي ووضعها في ماء بارد مع مكعبات ثلج لإيقاف عملية الطهو. بعد ذلك، عليك صفية البامية من الماء البارد ووضعها على منشفة ورقية حتى تجف تمامًا. ثم، عليك وضعها في أكياس بلاستيكية ابيض شفاف محكمة الغلق وتفريغ الهواء منها. أخيرًا، عليك وضع أكياس البامية في الفريزر بعد أن تتأكد من أنها جافة تمامًا. يمكنك تخزين البامية في الفريزر لمدة تصل إلى عام.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تخزين البامية بشكل صحيح والاستمتاع بها طوال العام.