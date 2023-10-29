“ضاع عمرك بتشتريه من برا”.. طريقة سحريه وآمنه لعمل الباذنجان المخلل في البيت ذي الجاهز وسر الدقة السحرية..!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الباذنجان المخلل من أهم الوصفات المميزة الموجوده في منازلنا، ويمكن تقديم الباذنجان المخلل بالكثير من الطرق المختلفة، فبعض الأشخاص يفضلون الباذنجان المخلل المسلوق، والبعض الأخر يفضل الباذنجان المقلي مع اضافة التتبيلة الشهية، كما يساعد طهي الخضار في الخل قبل إضافة الزيت يمنع الطعام من التلف ، كما أن هذه الخطوة تساعد على إطالة العمر الافتراضي للمخلل، وسنقول لكم اليوم عن أفضل الكرق لتخليل الباذنجان بطريقة سليمه وآمنه وصحيه جدا لكي ولجميع أفراد أسرتك.

طرق تخليل الباذنجان

مقادير عمل الباذنجان المخلل في المنزل بدون تكاليف:

• أولا قومي بتحضير نصف كيلو باذنجان عروس.

• وأيضا بعض من رأوس الثوم مقشر ومفروم.

• وأضيفي لهم نصف كوب خل أبيض.

• وأيضا نصف كوب عصير ليمون.

• ربع كيلو فلفل أخضر حار أو فلفل رومي حسب الرغبة.

• وأضيفي اليهم 2 ملعقة كبيرة ملح.

• وأيضا ملعقة كبيرة كمون حسب احتياجك له.

• ولو كنتي تودي الحصول على طعم مميز للباذنجان أضيفي ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل

1.اغسلي الباذنجان جيدا واقطعي رأسه من أعلى بالكامل، ثم اصنعي فاتحة بالطول باستخدام السكينة من أحد الجوانب.

2.بعد ذلك احضري مقلاية بها زيت غزير وسخنيه على النار.

3. بعدها قومي بتصفية الباذنجان من الزيت بطريقة جيده.

4. بعدها ستجدي الباذنجان في أحلي وأفضل طعم وجاهز للأكل.