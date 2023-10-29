” هترجعى شباب تانى حتى لو عمرك فوق ال 50 سنة ” .. ضعى خلطة زيت الزيتون مع الموز على هذه المناطق وستندهنشى من النتائج الجبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الوصفات الطبيعية هي الاختيار الامثل لكي يتم معالجة كافة مشاكل الشعر والبشرة، حيث يمكن ان يتم استخدام زيت الزيتون والموز معًا لإعداد بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على حل بعض مشاكل البشرة والشعر وغيرها من المشاكل الصحية التي يعاني منها جسم الإنسان، وذلك لمًا تمتلكه هذه الوصفة من فوائد هامة للجسم بشكل عام.

كيفية تحضير خلطة زيت الزيتون والموز

يمكن ان يتم العمل على إعداد خليط زيت الزيتون والموز الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، من خلال بعض المكونات والتي جاءت على النحو التالي.

يتم إحضار حبة كبيرة من الموز.

ومن ثم نبدأ في تغطية حبة الموز إلى قطع صغيرة بعد ذلك نضيف لها بعض من قطرات زيت الزيتون.

نبدأ فيها زيت الزيتون والموز معا بقوة حتى نحصل على خليط خفيف وفي نفس الوقت متماسك

بعد ذلك يتم العمل على استخدام هذا الخليط على أجزاء الشعر وذلك من خلال توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر.

فوائد وصفة الموز وزيت الزيتون للشعر

هناك عدد كبير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام خليط زيت الزيتون مع الموز، والتي قد جاءت على النحو التالي.