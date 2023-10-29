دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة بسيطه لصنع بلح الشام المقرمش “تعرف عليها.،،,

ما هي طريقة عمل بلح الشام المقرمش وهش؟ وما هي المكونات اللازمة من أجل عمل بلح الشام المقرمش والهش؟ نظرًا إلى أن المكونات وطريقة الإعداد هي المتحكمة في إخراج شكل بلح الشام في النهاية، فدعونا نهتم اليوم بالتعرف إلى طريقة عمل بلح الشام بالتفصيل.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش وهش لكي تتمكن من التعرف إلى طريقة عمل بلح الشام المقرمش وهش يجب عليك التعرف إلى المكونات التي تكفي 16 شخص، والخطوات التي تستغرق حوالي 30 دقيقة في التحضير و20 دقيقة في الطبخ:

– مكونات بلح الشام المقرمش وهش في النقاط التالية نعرض لكم مجموعة من المكونات اللازمة من أجل عمل بلح الشام:

4 أكواب من الماء.

كوب من الزيت النباتي.

4 أكواب من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.

8 بيضات.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

6 أكواب من القطر.

4 أكواب من الزيت النباتي للقلي.

2- خطوات عمل بلح الشام المقرمش وهش فيما يلي نوفر لكم باقة متنوعة من الخطوات التي يجب تطبيقها من أجل الحصول على بلح الشام ليكون مقرمش وهش:

وضع الزيت والماء في قدر على النار على نار متوسطة.

إضافة الدقيق مع التحريك جيدًا للخيلط حتى يتم إذابة الدقيق تمامًا.

رفع القدر من على النار وتركه جانبًا حتى يبرد.

وضع خليط الدقيق في العجانة، ومن ثمَّ يتم إضافة البيض والباكينج بودر والفانيليا والسكر بالإضافة إلى الملح.

يتم خفق المكونات جيدًا لكي يتم الحصول على عجينة ناعمة.

تسخين الزيت النباتي في قدر على نار متوسطة.

وضع خليك بلح الشام في كيس الحلويات وتشكيل العجينة على صورة أصابع وقلي البلح حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

تصفية بلح الشام من الزيت ووضعه في القطر مباشرة ومن ثمَّ تقديمه إلى جانب الشاي أو القهوة.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تعرفنا من خلاله على طريقة عمل بلح الشام المقرمش وهش، كما أشرنا إلى مجموعة من المكونات التي يجب إحضارها من أجل الحصول على بلح الشام.