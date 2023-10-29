دور في الأماكن دي بسرعة .. هذه العلامات تنبئ بوجود ثعبان في المنزل .. أنتبه فورًا قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما تشعر بوجود ثعبان في منزلك، يثير ذلك ناقوس الخطر. فلا أحد يتمنى رؤية الثعابين في منزله، ويُعتبر هذا الأمر مرعبًا للغاية. إن وجود ثعابين في المنزل يكون مرعبًا بشكل خاص عندما يظهر دون أي إنذار مسبق. ولاسيما إذا كانت تلك الثعابين تفرز مادة سامة تهدد سلامة الأشخاص.

علامات وجود الثعابين فى المنزل

توجد بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود ثعابين في منزلك. يشير الخبير المنزلي لوريس كونستانتين في تقرير سابق إلى أن الثعابين قد تصدر ضوضاء غير متوقعة من الأرضية في المنزل كما تميل الثعابين دائمًا إلى الأماكن الباردة والمظلمة، وتبحث عن أماكن آمنة بعيدة تمامًا عن الحيوانات المفترسة وإذا وجدت مصدرًا محتملاً للطعام، فقد تظل موجودة في المنزل هذه العلامات يمكن أن تكون مؤشرًا على وجود ثعابين في المنزل.

يوضح جيريمي ياماغوتشي أنه ينبغي عليك الانتباه إلى الطابق السفلي بشكل مستمر، حيث يعتبر هذا المكان من المواقع التي يفضلها الثعابين. يشير إلى أن هناك عوامل متعددة تجذب الثعابين للتواجد في المنزل، مثل وجود الضفادع والفئران والعناكب والسحالي في الطابق السفلي. جميع هذه الكائنات توفر طعامًا للثعابين وتجذبها إلى المكان. لذا، من الضروري الانتباه والتفتيش بانتظام في هذه المنطقة للتأكد من عدم وجود ثعابين.