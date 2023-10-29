” دلعي جوزك بالوصفة دي ” .. ضعى زيت الزيتون مع القرنفل على هذه المناطق قبل النوم وحصلى على نتائج جبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة زيت الزيتون مع القرنفل واحدة من أهم الوصفات التي يتم استخدامها للشعر والجسم والبشرة للحصول على أفضل نتائج، حيث تحتاج السيدات دائما الى العناية الكاملة بالشعر للحصول على مظهر مميز في جميع الأوقات، ونجد أن هناك الكثير من المواد المستخدمة في ذلك من أهمها الزيوت الطبيعية والتي تعتبر بديل جيد عن استخدام المواد الكيميائية الضارة.
وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر
ونجد أن وصفة زيت الزيتون مع القرنفل واحدة من الوصفات التي تمتلك عدد كبير من الفوائد للشعر، حيث أنها تساعد بشكل كبير وواضح وفي وقت قصير على تحسين الشعر بشكل كبير في وقت قصير من الاستخدام، كما أنها تساعد بشكل كبير على نمو الشعر البطيء كما أنه يعالج مشكلة الشعر التالف ويغذيه.
طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل
ويمكن ان يتم العمل على تصحيح الخليط المميز الذي يتكون من زيت الزيتون مع القرنفل، وذلك من مكونين فقط بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
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اولا يتم العمل على خلط كافة مكونات هذه الوصفة والتي تتمثل في استخدام زيت الزيتون والقرنفل بالكميات التي يرغب بها المستخدم.
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ومن ثم يتم العمل على خلط هذه المكونات معا بشكل جيد.
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ثم يتم وضع الوصفة مباشرة على الشعر بكميات مناسبة.
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ثم يتم تدليك فروة الرأس بشكل جيد باستخدام هذا الخليط.
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ثم يتم تركها لمدة تصل الى نصف ساعة لو للشعر.
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بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام مياه بارده
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