دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العدس هو إحدى أنواع البقوليات الغنية بالمعادن والفيتامينات والبروتينات، وعادةً ما يتم تحضيره بالطرق التقليدية. ومع ذلك، يعاني الكثيرون من تجنب تناوله بسبب ذوقهم الخاص أو بسبب أطفالهم الذين يمكن أن يكونوا من ضمن هؤلاء الأشخاص. لذا اليوم، سنقدم لكم طريقة مبتكرة لتحضير العدس بدون الحاجة للسلق أو الطهي الطويل، وهي عبر تحويله إلى كريب العدس. سنتعرف في الفقرات التالية على المكونات وخطوات تحضير هذه الوصفة اللذيذة في منزلك. مكونات تحضير وصفة كريب العدس يُمكن تحضير وصفة كريب العدس في المنزل باستخدام مكونات بسيطة تتضمن: – كوب من العدس.

– ملح.

– فلفل أسود.

– كمون.

– جبنة.

– بهارات.

– ماء. طريقة تحضير وصفة كريب العدس يُمكن تحضير وصفة كريب العدس بسهولة باتباع الخطوات التالية: 1. نقوم بنقع كوب من العدس في الماء لمدة 30 دقيقة، ثم نصفيه جيدًا.

2. نضع العدس المصفى في الخلاط ونخلطه حتى يصبح سائلًا.

3. نضع العدس السائل في إناء ونضيف إليه الملح والبهارات والفلفل الأسود والكمون، ثم نقلب المكونات جيدًا.

4. نسخن طاسة غير لاصقة على نار منخفضة، ونصب سائل العدس فيها.

5. نقلب العدس على الجانب الآخر بعد التأكد من نضجه.

6. نضع الجبنة داخل الكريب ونثنيه، ثم نقلبه في الطاسة على الجانبين حتى تذوب الجبنة تمامًا.

7. بعد تحضير جميع الكمية بهذه الطريقة، يكون الكريب اللذيذ جاهزًا لتقديمه لجميع أفراد الأسرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «كنز رباني».. لو عندك كباية عدس مش هنطبخها ولا هنسلقها تعالي أقولك علي وصفة خيالية؟ أزاي عايشيين كل دا ومنعرفش.؟!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.