«كنز في بيتك وبترميه في الشارع»… 5 استخدامات لقشور البطاطس الرهيبة للبشرة والجسم مش هيخطر على بالك…اوعي ترميه تاني عشان هتندمي !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هي إحدى الخضروات الهامة التي لا يمكن للربة المنزل الاستغناء عنها، حيث تقوم الربة المنزل بتحضيرها بشكل مستمر بسبب طعمها الرائع وسهولة هضمها وقدرتها على الشعور بالشبع لفترة طويلة. تعتبر قشور البطاطس كنزًا ذهبيًا لم يُكتشف بعد، حيث يمكن الاستفادة منها والاستفادة من فوائدها، دعونا نستعرض لكم فوائد قشور البطاطس في هذا المقال.

تحتوي قشور البطاطس على العديد من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين سي وفيتامين ب، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الحديد. تكمن قيمة قشور البطاطس في فوائدها الكبيرة والتي لا تقل أهمية عن البطاطس نفسها. إليكم بعض الفوائد الرئيسية لقشور البطاطس:

1. تعزيز المناعة: بفضل احتوائها على فيتامين سي، تعزز قشور البطاطس من جهاز المناعة.

2. محاربة فقر الدم: تساعد النسبة العالية من الحديد في قشور البطاطس على التخلص من فقر الدم.

3. خصائص مضادة للأكسدة: تحتوي القشور على مضادات الأكسدة التي تعزز من الصحة العامة.

4. غنية بالكالسيوم:تعتبر قشور البطاطس مصدرًا جيدًا للكالسيوم.

5. خصائص مضادة للسرطان: تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في الوقاية من السرطان.

6. خفض الكوليسترول: تساعد قشور البطاطس في خفض الكوليسترول الزائد في الدم.

7. صحة القلب: تدعم وظيفة القلب وتمنع الهجمات القلبية والسكتات الدماغية.

8. فوائد للبشرة: تساعد في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

9. غنية بالمعادن: تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والنحاس والحديد والزنك.

10. صحة العظام: تساعد قشور البطاطس في الحفاظ على العظام القوية ومنع الهشاشة.