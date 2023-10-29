” مش هتستغنى عنه طول حياتك ” .. فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدميه كل ليلة في غرفة النوم .. احصلى على نتائج جبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفازلين من أهم المواد التي تقدم فوائد هامة مميزة للنساء، حيث يمتلك فوائد تعتبر سحرية ومميزات هامة جبارة للجسم بشكل عام وليس للبشرة فقط، حيث نجد أنه عادة ما تلجأ النساء الى استخدام المواد التي تعطي الجسم النعومة الفائقة.
فوائد سحرية للفازلين
يستخدم الفازلين في الكثير من الاستخدامات الهامة للجسم والبشرة، في الحصول على نعومة فائقة، ومن اهم الفوائد التي تقدمها ما يلي.
- الفازلين يساعد بشكل كبير على ترطيب البشرة بعمق، كما أنه يجعل البشرة ناعمة ولا يسد مسام البشرة.
- كما يساعد الفازلين ايضا على تقشير البشرة الجافة، والتقليل من نسبة الجفاف بها.
- وكذلك يحمي الفازلين البشرة من الحروق الناتجة عن الشمس، وهو ما يتم من خلال دهن البشرة بكمية قليلة من الفازلين قبل الخروج إلى الشمس.
- كما يمكن ان يتم استخدام الفازلين على الرموش يساعد على تقويتها وزيادة كثافتها ويجعلها أطول وخاصة إذا ما تم دهنها قبل النوم.
استخدامات هامة الفازلين
ويمتلك الفازلين عدد كبير من الاستخدامات الهامة للنساء للجسم، والتي جاءت على النحو التالي.
- يساهم الفازلين بشكلٍ كبير في التخلص من التشققات التي تصيب الشفاه، وهذا لأنه يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت التي توجد عليها، ويكون ذلك بخلط الفازلين مع القليل من الملح والسكر وفرك الشفاه بالخليط.
- كما أن الفازلين من الممكن إستخدامه لإزالة المكياج من على البشرة ويكون آمنا جداً.
- يساعد كذلك على التخلص من التشققات التي تصيب كعوب القدمين كما أنه يجعل الكعوب ناعمة.
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