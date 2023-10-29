“معلومه بلاش”..كيفية حافظين على نظافة عيون البوتاجاز بطرق سهلة وفعالة؟لي مظهر جيد وعمر اطول..

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

البوتاجاز هو صديق المرأة في المطبخ، فهو يساعدها في إعداد أشهى الأطباق لأسرتها، لكن مع كثرة الاستخدام، تتعرض عيون البوتاجاز للاتساخ بسبب الدهون والزيوت التي تتطاير من الطعام أثناء الطهي، وهذا يؤثر على أداء البوتاجاز ومظهره، لذلك يجب عليكِ تنظيف عيون البوتاجاز بشكل منتظم للحفاظ على صحتكِ وصحة أسرتكِ.

ولكن كيف تقومين بتنظيف عيون البوتاجاز بطريقة سهلة وفعالة؟ هل تحتاجين إلى مواد كيميائية قوية أو أدوات خاصة؟ بالطبع لا، فهناك طرق طبيعية ومنزلية تساعدكِ في تنظيف عيون البوتاجاز بدون أي تكلفة أو مجهود، وهذه الطرق هي:

الطريقة الأولى: استخدام الصابون والماء

هذه هي أسهل طريقة لتنظيف عيون البوتاجاز، فكل ما عليكِ فعله هو:

– إزالة عيون البوتاجاز من مكانها بحذر.

– غسل عيون البوتاجاز بإسفنجة نظيفة مغمورة في ماء دافئ مضاف إليه قليل من الصابون.

– فرك عيون البوتاجاز بقوة للتخلص من أي دهون أو بقع مترسبة عليها.

– شطف عيون البوتاجاز جيدًا بماء نظيف.

– تجفيف عيون البوتاجاز تمامًا قبل إعادتها إلى مكانها.

الطريقة الثانية: استخدام الخل الأبيض

الخل الأبيض هو من المطهرات الطبيعية التي تقضي على الدهون والبقع بسهولة، فكل ما عليكِ فعله هو:

– ملء وعاء كبير بالماء وإضافة نصف كأس من الخل الأبيض إليه.

– نقع عيون البوتاجاز في المحلول لمدة نصف ساعة على الأقل.

– إخراج عيون البوتاجاز من المحلول وغسلها بإسفنجة نظيفة مغمورة في ماء دافئ مضاف إليه قليل من الصابون.

– شطف عيون البوتاجاز جيدًا بماء نظيف.

– تجفيف عيون البوتاجاز تمامًا قبل إعادتها إلى مكانها.

تنظيف عيون البوتاجاز من الأمور المهمة التي يجب القيام بها بشكل دوري، للحفاظ على نظافة البوتاجاز بشكل عام، ويمكن استخدام عدة طرق لتنظيف عيون البوتاجاز، منها استخدام الصابون والماء، أو الخل الأبيض، أو صودا الخبز.