دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اسعار الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023..، في السعوديه..،, شهد سعر الذهب في السعودية خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 تغيرات في سعر بيع وشراء الذهب، وفي هذه الصفحة، نعرض لكم سعر الذهب في السعودية الان بالريال السعودي والدولار الأمريكي وفقاً لأسعار بورصة الذهب العالمية ومحلات ومتاجر الذهب بالسعودية مباشر لعيار (24-22-21-18-14-12) والأونصة والجنيه وكيلو الذهب . سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 29-10-2023

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