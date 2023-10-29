“ممنوع دخول العزاب”..اخلطي زيت الزيتون مع الموز وضعيه بهذا المكان مرة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون واحدًا من أهم بل وأفضل الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر والجسم عامة، وإضافة إلى ذلك فيُعَد القرنفل واحدًا من الأعشاب الهامة المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل يتمتعان بقدرة فريدة على تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته، ومنع تساقطه، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات E و A و D، وهذه الفيتامينات تساهم في تغذية بصيلات الشعر وتقويتها، مما يعزز من نمو الشعر بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت القرنفل على مركب اليوجينول (Eugenol)، الذي يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات وهذا يساعد في الوقاية من التهابات فروة الرأس التي قد تتسبب في تساقط الشعر لاحظ أيضًا أن زيت الزيتون والقرنفل يعملان على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، وهو ما يسهم في تحفيز نمو الشعر بفضل خصائصهما المضادة للالتهابات والبكتيريا، يمكن أيضًا استخدامهما لعلاج قشرة الرأس ومنع عودتها يُلاحظ أن زيت القرنفل يحتوي على خصائص مضادة للفطريات، مما يساعد في القضاء على الفطريات التي تسبب قشرة الرأس.

طريقة استخدام زيت الزيتون والقرنفل للشعر

لإعداد خليط زيت الزيتون والقرنفل للعناية بالشعر، يمكن اتباع الخطوات التالية: