دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون واحدًا من أهم بل وأفضل الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر والجسم عامة، وإضافة إلى ذلك فيُعَد القرنفل واحدًا من الأعشاب الهامة المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل يتمتعان بقدرة فريدة على تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته، ومنع تساقطه، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.
فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر
زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات E و A و D، وهذه الفيتامينات تساهم في تغذية بصيلات الشعر وتقويتها، مما يعزز من نمو الشعر بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت القرنفل على مركب اليوجينول (Eugenol)، الذي يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات وهذا يساعد في الوقاية من التهابات فروة الرأس التي قد تتسبب في تساقط الشعر لاحظ أيضًا أن زيت الزيتون والقرنفل يعملان على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، وهو ما يسهم في تحفيز نمو الشعر بفضل خصائصهما المضادة للالتهابات والبكتيريا، يمكن أيضًا استخدامهما لعلاج قشرة الرأس ومنع عودتها يُلاحظ أن زيت القرنفل يحتوي على خصائص مضادة للفطريات، مما يساعد في القضاء على الفطريات التي تسبب قشرة الرأس.
طريقة استخدام زيت الزيتون والقرنفل للشعر
لإعداد خليط زيت الزيتون والقرنفل للعناية بالشعر، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بخلط 4-5 قطرات من زيت القرنفل مع 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في وعاء.
- قبل تطبيق الخليط، تأكد من أن الشعر جاف أو بريء من الأوساخ.
- باستخدام أطراف أصابعك، قم بتدليك فروة الرأس بلطف بحركات دائرية باستخدام الخليط تأكد من تغطية كامل فروة الرأس وتوزيع الزيت بشكل متساوٍ.
- بعد ذلك، قم بتمرير بقايا الزيت على شعرك بلطف لتغطية الشعر بالكامل.
- اترك الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يمكنك أيضاً تركه على الشعر لفترة أطول إذا كنت ترغب.
- بعد انتهاء الوقت المحدد، اغسل شعرك بشكل جيد باستخدام الشامبو والبلسم كالمعتاد للتخلص من بقايا الزيت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ممنوع دخول العزاب”..اخلطي زيت الزيتون مع الموز وضعيه بهذا المكان مرة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.