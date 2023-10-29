“العمر ضاع واحنا منعرفش”.. فوائد مذهلة للبقدونس لم نكن نعلم عنها شيئاً.. من انهاردة محدش هيستغنا عنها !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية الكثير من الناس لايعرفون قيمة وفوائد البقدونس ليس مجرد نبات يضفي نكهة رائعة على طعامك، بل هو أيضًا نبات يحتوي على خصائص مذهلة تفيد صحتك وجمالك؟ نعم، إنه كذلك! البقدونس هو نبات غني بالفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض وتحسين عمل الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة العظام والقلب. كما أن البقدونس يساهم في تجميل البشرة والشعر والأظافر بفضل محتواه من فيتامين C والحديد والزنك.في هذا المقال، سوف نستعرض معًا بعض الفوائد الرائعة للبقدونس للجسم، وكيف يمكنك استخدامه في وصفات سهلة ولذيذة للاستمتاع بطعمه وفوائده.

1. البقدونس يقوي مناعتك

إذا كنت تشعر بالإرهاق أو الضعف أو التعب، فقد يكون ذلك بسبب نقص في فيتامين C، الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات والعدوى. لحسن الحظ، يحتوي البقدونس على كمية كبيرة من فيتامين C، حيث يوفر شرب كوب واحد من الأوراق المفرومة الحاجة اليومية من هذا الفيتامين. لذلك، فإن تناول البقدونس بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز مناعتك وحماية جسمك من الأمراض.

2. البقدونس يحافظ على صحة قلبك

أحد أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب هو ارتفاع ضغط الدم، الذي قد يؤدي إلى تلف شرايين القلب وزيادة خطر حدوث جلطات أو نوبات قلبية. لتجنب ذلك، يجب عليك مراقبة ضغط دمك واتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مغذيات تساعد في خفض ضغط الدم. أحد هذه المغذيات هو البوتاسيوم، الذي يساعد في توازن السوائل في الجسم وتخفيف التوتر على الأوعية الدموية. والبقدونس هو مصدر جيد للبوتاسيوم،بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البقدونس على فيتامين K، الذي يساعد في منع تكتل الدم وتحسين تدفقه. لذلك، فإن إضافة البقدونس إلى وجباتك يمكن أن يساهم في تحسين صحة قلبك والحفاظ على ضغط دمك ضمن المستويات الطبيعية.

3. البقدونس يحسن عملية الهضم

هل تعاني من اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ أو الغازات أو الإمساك أو الإسهال؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تحتاج إلى تنظيف جهازك الهضمي وتحسين عمله. والبقدونس هو نبات يمكن أن يساعدك في ذلك، فهو يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والتخلص من السموم. كما أن البقدونس يحتوي على مادة كيميائية طبيعية تسمى الميرستيسين، التي تساعد في تحفيز إفراز العصارة المعدية والصفراء والإنزيمات الهضمية، مما يؤدي إلى تحسين عملية الهضم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البقدونس على خصائص مضادة للالتهابات، التي تساعد في تخفيف التهابات المعدة والأمعاء. لذلك، فإن تناول البقدونس بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين صحة جهازك الهضمي والشعور بالراحة.