“دور عليه في الأماكن دي هتلاقيه” .. 3 علامات تنبئ بوجود ثعبان في المنزل .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر رؤية ثعبان في المنزل هو أمر في غاية الرعب وهنا يبدأ شعور الإنسان بالخطر الشديد وخصوصا إذا رأيته في منزلك بدون أي سابق إنذار لأنه يقوم بإفراز مادة سامة تؤذي الآخرين ولذلك لا يتمنى اي شخص منا رؤية ثعبان داخل منزله وفي هذا المقال سوف نخبركم بالعلامات التي تبين لكم أنه يوجد ثعبان داخل منزلكم وكيفية التخلص منها.
علامات وجود ثعبان داخل منزلك
هناك بعض العلامات التي توضح لكم ان هناك ثعبان داخل منزلكم وذلك طبقا لموقع Best Life والتي منها:
- توجد الثعابين بصفة مستمرة في داخل الأماكن المظلمة ولذلك يجب أن لا تقوم بجعل البيت مظلم بصفة دائمة لأن الثعابين تحب ذلك.
- قال جيرمي ياماغوتشي أنه يوجد العديد من العوامل التي تجعل الثعبان تدخل بيتك وهو أن يكون الطابق السفلي في منزلك مليء بالضفادع والفئران والعناكب والسحالي مما يعمل ذلك على جذب الثعابين للغذاء عليها.
- وقال الخبير لويس كونستانتين وهو خبير منزلي ومؤسس شركة casadar لبيع المنازل من خلال الإنترنت أن الثعابين تميل إلى الأماكن الباردة والمظلمة وهي الأماكن الآمنة بالنسبة لهم بعيدة عن الحيوانات المفترسة.
طريقة التخلص من الثعابين في المنزل
يوجد هناك العديد من الطرق التي من الممكن أن تستخدم في التخلص نهائيا من الثعابين في المنزل ومنها :
- عشبة البرتقال والتي بدورها تمنع قدوم الثعابين إلى المنزل لأن لها رائحة قوية جدا.
- عشبة الليمون تساعد علي هروب الثعابين من المنزل لأنه من المتعارف عليه أن الثعابين تنفر من المواد العشبية النفاذة.
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