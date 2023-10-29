” هترجعى جمالك وشبابك تاني ” .. استخدمى موزة واحدة فقط وضعيها على هذا المكان ولن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الموز واحد من ضمن الفواكه التي تتضمن عددٍ كبير من الفوائد المميزة، التي يفضل الكثير من الاشخاص ان يتم تناولها بكثرة، وذلك لكونها تتضمن الكثير من العناصر الغذائية، ونجد أن هناك استخدامات اخرى للموز، وذلك لكونه يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية، ومن ابرزها الوصفات التي تساعد بشكل كبير في التخلص من الشيب.
مكونات وصفة الموز التي تساعد في التخلص من الشيب
يمكن ان يتم تحضير وصفة التخلص من الشيب نهائيًا بسهولة باستخدام الموز، وذلك من خلال عدة مكونات بسيطة موجودة داخل المنزل والتي تتمثل فيما يلي:
- يتم إحضار موزة واحدة.
- بجانب اضافة ½ ملعقة من زيت الزيتون.
- كما يتم اضافة ملعقة من الزبادي، وكذلك اضافة جزرة واحدة.
- بجانب إضافة ملعقتين من العسل.
تحضير وصفة الموز التي تساعد في التخلص من الشيب
يمكن أن يتم تحضير وصفة الموز بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم العمل على تقطيع كلا من الموزة والجزر إلى قطع صغيرة جدًا.
- ومن ثم يتم العمل على وضع قطع الموز والجزر في وعاء به ماء مغلي وتركه على النار.
- من الضروري ان يتم تصفية الموز والجزر بعد الغليان في الماء ووضعهما في الخلاط.
- بعد ذلك سات وضع العسل والزبادي وزيت الزيتون على خليط الموز والجزر، ثم يتم بداية خفق الخليط جيدًا، وذلك حتى يصبح بعدها الخليط كريمي القوام.
- بعد ذلك يتم العمل على وضع الخليط على الشعر ولابد أن يصل الخليط إلى جميع خصلات الشعر المصابة بالشيب.
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