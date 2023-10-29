«ضاع عمرنا واحنا فاهمينه غلط».. ماذا يحدث عند تفعيل وضع الطيران على موبايلك وأهم مميزات وضع الطيران .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضاع عمرنا كله ونحن نجهل أهمية وضع الطيران على الهاتف المحمول إليك خمس مزايا تحدث عند تفعيل هذه الخاصية هل تعلم ما يحدث عندما تقوم بتشغيل وضع الطيران على هاتفك المحمول؟ هذه الميزة تبدو وكأنها تقتصر على فصل شبكات الجوال ومنع التواصل مع الآخرين وعدم استقبال المكالمات أو الرسائل ومع ذلك، فإن وضع الطيران يأتي مع فوائد أخرى تفوق ذلك بكثير، وهذا ما سنبينه في هذا المقال.

مميزات تفعيل وضع الطيران

خاصية وضع الطيران هي واحدة من المزايا البارزة في الهواتف الذكية، حيث تقدم العديد من الفوائد، منها:

تعطيل الإنترنت: يمكن لوضع الطيران منع الأطفال من استخدام الإنترنت على الهاتف، حيث يتم إيقاف كافة شبكات الإنترنت عند تفعيله. شحن سريع: عند تفعيل وضع الطيران، يمكنك شحن بطارية الهاتف بسرعة أكبر نظرًا لتعطيل العديد من الوظائف الخلفية. توفير البطارية: وضع الطيران يساهم في الحفاظ على عمر البطارية الخاصة بالهاتف بسبب تعطيل العمليات والتطبيقات الخلفية. حماية البيانات: تفعيل وضع الطيران يساهم في حماية بيانات الهاتف من التعرض للسرقة، نظرًا لتعطيل خاصية البلوتوث وتقليل الاتصالات اللاسلكية. تحسين التركيز: يمكن استخدام وضع الطيران للتركيز أثناء العمل أو الدراسة والتقليل من التشتت الناتج عن استقبال الرسائل والمكالمات. تقليل التجوال: في حالات السفر، يمكن استخدام وضع الطيران لتجنب تكلفة التجوال الدولي.

بالإضافة إلى فصل الهاتف عن الشبكة، تأتي خاصية وضع الطيران بمزايا إضافية تجعلها مفيدة في العديد من السيناريوهات.

ماذا يحدث عند تشغيل خاصية وضع الطيران على الموبايل

عند تشغيل وضع الطيران على الهاتف المحمول، يتوقف عدد من الوظائف والخدمات، بما في ذلك:

توقف بيانات الهاتف عن العمل.

تعطيل اتصال الواي فاي.

إيقاف وظيفة البلوتوث.

توقف مشاركة الموقع.

تعطيل الخدمات الهاتفية (المكالمات والرسائل).

وضع الطيران يسمح للمستخدم بتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية على الهاتف، مما يجعلها خاصية مفيدة في الأماكن التي تتطلب الصمت والتركيز مثل الاجتماعات أو السفر بالطائرة إضافة إلى توفير أفضل أداء للبطارية أثناء الشحن وتقليل استهلاك البيانات عند الحاجة.