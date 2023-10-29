الطالب الذي أبكي الملايين .. شاهد قبل الحذف طالب يجيب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين ماذا كتب الطالب في ورقة الاجابة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر اللغة العربية من أهم اللغات التي لها أهمية كبيرة فيكفي أنها لغة القرآن الكريم بالإضافة إلى أنها لغة الإسلام وهي الأساس المشتق منه جميع اللغات وبالطبع اللغة العربية لها تاريخ ثقافي غني ومتنوع، وهي لغه الأدب والعلماء ومؤخرا قد انتشرت ورقة إجابة لطالب تخص امتحان اللغة العربية والمدهش في هذه الورقة هي دون عن غيرها هي الطريقة التي أجاب بها هذا الطالب على سؤال كان مطلوب منه حيث أن الإجابة أذهلت الجميع وأبكت المصححين تابعونا نذكر لكم التفاصيل الكاملة.

طالب يجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين

ترجع أحداث هذه القصة إلى امتحان اللغه العربيه حيث كان مطلوب من الطالب في الجزء الخاص بـ الإعراب إعراب آية قرآنية قوله تعالى خلق الإنسان من عجل لنجد أن الطالب قد كان بكتابه إجابة تدل على التفكير العميق والنضج، فهو يفهم جيدا الى ماذا ترمز تلك الإجابة فنجد أنه قد قام بكتابة خلق فعل ماض ولن استطيع أن أقوم بكتابة مبني للمجهول وهذا تأدبا مع حضرة الله عز وجل، فنجد أن المدرس قد اندهش كثيرا من تلك الإجابة وكتب له جمله تدل على إعجابه بها بارك الله في اخلاقك وأدبك ومعرفتك أنت طالب مثالي.

ما هو رد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي؟

وبالنسبه لتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فنجد أن جميع التعليقات كانت إيجابية في مصلحة الطالب، ونجد أنهم أشادوا بالقيم والأخلاق التي تتواجد فيه وهو صغير في هذا العمر وكيف هو يحب الدين الإسلامي.