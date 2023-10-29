“حيله سحرية لن تخطر على البال”….فتح شبكات الواي فاي المغلقة: طرق سهلة وآمنة للحصول على انترنت مجاني..!؟؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص والمستخدمين عن أسهل الطرق للقيام بفتح شبكات الواي فاي، وذلك من أجل الحصول على انترنت مجاني طوال الوقت، والعمل على الدخول إلى المنصات الشهيرة التي من بينها اليوتيوب والفيس بوك، وغيرها من المواقع الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا، لتكون هذه الطريقة هي من أسهل الطرق التي تمكن كل مستخدم من الحصول على الرقم السري الخاص بالشبكة، فقط تابعو معانا هذا المقال بكامل التركيز لكي تتمكنو من فتح اي شبكة واي فاي قريبه منكم.

طريق سهلة لفتح شبكة الواي فاي

1. أولا عليك أن تقوم بتشغيل الواي فاي ثم تقوم بالبحث عن أقرب الشبكات منك وبعدها تقوم بالضغط على هذه الشبكة.

2. عليك أن تحصل على اسم الشبكة وبعدها تقوم بالدخول على الشبكة.

3.الضغط على التثبيت على شبكة الواي فاي لكي تتمكن من الدخول عليها.

4.وبعدها قم بكتابة هذا الرقم التالي ليتم عند ذلك كتابة رقم “192.168.1.5”.

5. وفي النهاية ستتمكن من الإتصال بالشبكة بكل سهولة.

بعض الطريق الأخري لدخول على شبكة. الواي فاي

هناك العديد من الطرق والحيل الأخرى التي تمكن المستخدم من القيام بفتح أي شبكة واي مغلقة، وذلك عبر البرامج والتطبيقات التي تساهم بشكل كبير في العثور على كل مثل هذه الشبكات، إضافة إلى أن إختراق الشبكة يكون فقط للقريبة أو المتعصب الدخول إليها، حتى لا يتم اتباع رابط وهمي يعمل على اختراق هاتفك المحمول، وعندها يتم سرقة البيانات الخاصة بالمستخدم.