“كارثة توقفي عنها فورا”… طهي البيض بهذه الطريقة الشائعة تحوله ل سم قاتل .. خلي بالك وبلاش تعملي كدة .. هتموتي انتي والعيال !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض من أهم الأكلات المفيدة لصحتنا والتي ينصح به الكثير من الأطباء والتي لابد من تناولها في وجبة الصباح ، وذلك لأنه يحتوي على نسب عالية من البروتين وهو مستخدم في العديد من الأطعمة الأخرى، وعلى الرغم من أهميته وفوائده المفيدة لمن يتناوله، إلا أن سلق البيض هو الأكثر شيوعًا رغم أنه قد يسبب العديد من الأمراض بسبب طريقة إعداده الخاطئة، التي يقوم بها معظم الأمهات وربات المنازل، ومع ذلك قد لا يكون ذلك معروفًا للبعض أن هذه الطريقة يمكن أن تسبب التسمم عند تناوله، وفي هذه المقالة سنحاول توضيح هذه الطريقة الخاطئة والتحذير منها، وكيفية سلقه بطريقة صحيحه.

تعرفي معنا علي الطريقة الصحيحه لسلق البيض

لصحتك وصحة أولادك عليك معرفة الطريقة الصحيحه كل ماعليكي هو إتباع الآتي:

نحضِّر قدرًا مناسبًا مملوءًا بالماء ونترك الماء حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم نقوم بوضع البيض في الماء تدريجيا. وبعدها نقوم بوضع كمية صغيرة من الملح في هذا الماء. وبذلك تتم عملية طهي البيض وسلقه لمدة عشر دقائق فقط بحيث لا يتجاوز نصف ساعة.

الطريقة الخاطئة لسلق البيض

من اكثر الاخطاء التي تقعي فيها السيدات عند سلق البيض هو سلقه لفترة قصيرة جداً بحيث لا يتم احتساب الوقت الكافي؛ مما يجعله نيئاً وغير مستوي وعند تناوله يمكن أن يسبب التسمم، بالإضافة إلى ذلك ترك البيض لفترة طويلة جداً في الماء المغلي لأكثر من نصف ساعة يضر أيضاً بالشخص الذي يتناوله، لذلك يفضل عدم استخدام هاتين الطريقتين واستخدام الطريقة الصحيحة.