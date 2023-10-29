“مستحيل ترمية تاني ”.. تفل القهوة كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه.. ازاي عايشين كل دا ومانعرفش!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحب الكثير من الأشخاص تناول القهوة كونها مشروب من طراز خاص وله مذاق رائع لا يتشابه معه أي نوع أخر من المشروبات، فالقهوة هي “مفتاح النهار”، فهيا ما تمدنا بالنشاط الصباحي برائحتها الزكية وطعمها اللذيذ ومنبهة لكافة حواس الإنسان،كما انها تحتوي على الكثير من المواد والعناصر الغذائية ،ولكن بعد تناول القهوه نرمي التفل ولكننا نجهل اهميته فهو كنز من الفوائد والإستخدمات هتحللك مشاكل كثير في حياتك،لذا تابعو معنا لمعرفة كيف يمكن الإستفادة من التفل .

فوائد مذهلة لتفل القهوة لم نكن نعرفها من قبل

تفل القهوة له العديد من الاستخدامات والتي جاءت كالآتي:

تفل القهوه كمقشر للشفايف

يمكنك استخدام تفل القهوة مع خلطه مع العسل الطبيعي، على أن يتم القيام بوضعه كمقشر على الشفايف، مما يساهم في تقشيرها بشكل صحي وسليم.

تفل القهوة للتخلص من انتفاخات العين

ضعي تفل القهوة مع زيت جوز الهند وأيضاً المياه، مع وضع هذا المزيج على منطقة تحت العين وتركها لمدة عشر دقائق، من ثم غسل البشرة ككل بالماء الفاتر.

تفل القهوه للتخلص من الروائح

وايضا تساعد بواقي القهوة علي التخلص من روائح المطبخ، مثل الثوم، والبصل، فبمجرد أن تفركي يديك ببواقي القهوة ستزول عنهما الروائح القوية.

تفل القهوه كقناع للبشرة.

يمنك استخدم تفل القهوة في التخلص من دهون الجسم (السيلوليت) وأيضاً يستخدم كمقشر طبيعي للبشرة وتألقها، وذلك بدهن بواقي القهوة مع بعض المكونات الأخرى مثل العسل أو الحليب أو اللبن، على بشرة الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة ثم غسلها بالماء جيداً.