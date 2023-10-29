” ياريتني جربتها من زمان” .. طرق طبيعية سحرية مضمونة 100% للتخلص من الابراص والصراصير والحشرات المنزلية وطردها خارج المنزل بدون أي مبيد حشري .. مش هتستغنى عنها أبداً!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحشرات تعتبر الكابوس المزعج للجميع خاصة الأطفال والسيدات، حيث أن وجود الحشرات الزاحفة في المنزل يسبب فرع وقلق من الآباء والأمهات خوفا منهم على صحة وسلامة أطفالهم، ولاسيما أن هذه الحشرات تترك الميكروبات والجراثيم في كل مكان تمر عليه، كما أن يوجد نوع من الابراص والحشرات شديد الخطورة وتسبب التسمم، ونظرا لخطورة الوضع نتطرق في السطور التالية لنوفر لكم بعض الطرق الآمنة للتخلص من الحشرات والابراص.
أسباب وجود الحشرات والأبراص في المنزل
نلاحظ أن وجود الحشرات في المنزل مرتبط بالعديد من العوامل الهامة أهمها الرطوبة في فصل الصيف، كذلك وجود شقوق أو فتحات في حوائط المنزل، ولاسيما أن المكان أسفل الحوض يعتبر المنبع الرئيسي للصراصير، لذلك والقضاء علي الحشرات بشكل كبير لابد من التخلص من أسباب وجودها أولا، ثم البحث عن الطرق الآمنة التي لا تسبب أي أذى لاسرتك وخاصة الأطفال صغار السن.
طرق طرد الحشرات من المنزل
بالرغم أن المبيدات الحشرية تجدي نفعا في الكثير من الحالات إلا أنها مضرة جدا للصغار والكبار، لذلك يمكن إتباع الطرق التالية:
- أولاً: قشر البيض يتم وضعه في أماكن مكوث الحشوات وبسبب رائحته تهرب الحشرات فورا.
- ثانياً: رزاز ماء مثلج يتم رش الابراص والحشرات به ويجعلها تموت في الحال.
- ثالثاً: الخل والملح والليمون يمكن مزجها معا ورشهم علي الحشرات كذلك وسوق تفر هاربة على الفور.
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