“وفري فلوسك يا هانم”.. طريقة عمل مكعبات مرق الدجاج في المنزل بطعم وجودة أحسن من الجاهزة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد مرق الدجاج نكهة أساسية في العديد من الوجبات حيث يضيف طعم مميز ومذاق رائع للأطباق والاصناف المنزلية، ويمكن شراؤه جاهزا أو صنعه في المنزل بكل سهولة في هذه المقالة سنوضح لك كيفية صنع مكعبات مرق الدجاج في المنزل باستخدام مكونات صحية و طبيعية ومتوفرة في البيت.

كيفية صنع مكعبات مرق الدجاج

مكعبات مرق الدجاج المصنوعة منزليا تحتوي على مكونات صحية وطبيعية، ويمكن استخدامها في الكثير من الأطباق، مثل الحساء والشوربة والصلصات وطريقة تحضيرها كالتالي:

كيلو من عظام الدجاج

مقدار من الماء

بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح

مكعبات من الجزر

البقدونس المفروم

البهارات (حسب الرغبة)

طريقة صنع مكعبات مرق الدجاج

قومي بشطف عظام الدجاج بشكل جيد بالماء والخل. ثم ضعي عظام الفراخ في وعاء عميق مع الماء. أضيفي البصل المقطع والجزر والبقدونس والبهارات. ضعي المزيج على نار متوسطة لمدة ساعة. صفي المرق ويترك حتى يبرد. اسكبي المرق في مكعبات الثلج. ضعي المكعبات في الفريزر حتى تتجمد.

كما يمكن إضافة التوابل حسب الحاجة لتعزيز المذاق ويمكنك وضع صدور الدجاج إلى مكعبات المرق مضاف إليها الثوم البودر أو كزبرة جافة.

فوائد صنع مكعبات مرق الدجاج في المنزل