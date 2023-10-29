دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد بعض من العادات المصرية القديمة التي يتوارثها الأجيال جيل يلو الآخر ومنها هي حرق اللبان الدكر مع كمية من الفحم داخل المنزل واستعماله في عملية تبخير البيت بالكامل ويعود هذا بسبب اعتقادهم أنه يعمل على طرد جميع الشياطين والطاقة السلبية الموجودة بداخله وأيضا حماية المنزل من علامات الحسد التي تصيبه، كما أنه يشتمل على الكثير من الفوائد المهمة جدا للجسم مثل استعماله كمسكن لجميع آلام الأسنان والتخلص من كل تقرحات الفم وغيرها من الالتهابات الأخرى التي تصيب الفم وتتسبب في وجود مشاكل به، حيث أنه يمتلك قدرة كبيرة وفعالة جدا ليس لها مثيل تابعونا لتتعرفوا على التفاصيل كاملة.
خطوات تجهيز بخور لبان الدكر
- أولا نقوم بتجهيز الفحم ثم بعد ذلك القيام بوضعه على النار حتى يحترق بالكامل.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الفحم المشتعل على المبخرة اليدوية.
- وبعدها نقوم بوضع كمية من لبان الدكر على الفحم داخل المبخرة.
- وأخيرا نقوم بتبخير كل غرف البيت من خلال وضعه في كل واحدة على الأقل دقيقتين ليطرد الطاقة السلبية منها.
أهمية بخور لبان الدكر لصحة الإنسان
يشتمل بخور لبان الدكر على الكثير من الفوائد المهمة لصحة الإنسان، حيث أنها تتمثل في التالي:
- يساعد بخور لبان الدكر على معالجة الكثير من أمراض الصدر، حيث أنه يعمل على تقوية حاسة الشم لدى الشخص بشكل كبير.
- كما أنه يساعد أيضا في التخلص من حالات البرد والزكام.
- يعمل كمهدئ قوي ورائع جدا للأعصاب.
- يساهم أيضا في حل جميع مشاكل التنفس عن طريق تنفس رائحة هذا البخور لمدة حوالي عشرين دقيقة.
- كما أنه يعمل أيضا على تنظيم عملية الهضم بصورة أحسن.
- يساهم في تطهير الفم والقضاء على الروائح الكريهة داخل الفم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة عند حرق بخور لبان الدكر في المنزل وهذا ما يحدث فوائد رهيبة لن تتوقفوا عن استخدامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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