معجزة عند حرق بخور لبان الدكر في المنزل وهذا ما يحدث فوائد رهيبة لن تتوقفوا عن استخدامه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد بعض من العادات المصرية القديمة التي يتوارثها الأجيال جيل يلو الآخر ومنها هي حرق اللبان الدكر مع كمية من الفحم داخل المنزل واستعماله في عملية تبخير البيت بالكامل ويعود هذا بسبب اعتقادهم أنه يعمل على طرد جميع الشياطين والطاقة السلبية الموجودة بداخله وأيضا حماية المنزل من علامات الحسد التي تصيبه، كما أنه يشتمل على الكثير من الفوائد المهمة جدا للجسم مثل استعماله كمسكن لجميع آلام الأسنان والتخلص من كل تقرحات الفم وغيرها من الالتهابات الأخرى التي تصيب الفم وتتسبب في وجود مشاكل به، حيث أنه يمتلك قدرة كبيرة وفعالة جدا ليس لها مثيل تابعونا لتتعرفوا على التفاصيل كاملة.

خطوات تجهيز بخور لبان الدكر

أولا نقوم بتجهيز الفحم ثم بعد ذلك القيام بوضعه على النار حتى يحترق بالكامل.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الفحم المشتعل على المبخرة اليدوية.

وبعدها نقوم بوضع كمية من لبان الدكر على الفحم داخل المبخرة.

وأخيرا نقوم بتبخير كل غرف البيت من خلال وضعه في كل واحدة على الأقل دقيقتين ليطرد الطاقة السلبية منها.

أهمية بخور لبان الدكر لصحة الإنسان

يشتمل بخور لبان الدكر على الكثير من الفوائد المهمة لصحة الإنسان، حيث أنها تتمثل في التالي: